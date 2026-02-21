Chiến hạm Lữ đoàn 172 Hải quân đồng loạt khởi động máy chính và thao tác vũ khí

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

TPO - Ngày đầu xuân mới, 100% các tàu của Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 172 tiến hành triển khai nổ máy đầu năm, kết hợp kiểm tra đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thời gian.

Trong những ngày đầu năm mới, Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 172 thuộc Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi khởi động máy chính đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172, chủ trì hội thi.

lu-doan-172-2.jpg
Quang cảnh các tàu khởi động máy chính và thao tác vũ khí trang bị kỹ thuật.

Theo Lữ đoàn 172, tham gia hội thi, 100% các tàu tại bến tiến hành triển khai nổ máy đầu năm, kết hợp kiểm tra đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thời gian.

Hội thi nhằm tạo không khí thi đua trong cán bộ, chiến sĩ ngay từ những ngày đầu năm mới; đồng thời, khẳng định trạng thái kỹ thuật của vũ khí, trang thiết bị nhằm đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện của tất cả các phương tiện tàu, thuyền được biên chế trong đội hình của Lữ đoàn.

Thành tích các đội thi được tính dựa trên các tiêu chí: Khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát; tác phong chỉ huy và hành động của bộ đội nhanh, chính xác, bảo đảm thống nhất; công tác chuẩn bị và tổ chức nổ máy đúng quy trình; tiếng động cơ diesel giòn đều; các thông số hoạt động ổn định...

lu-doan-172-3.jpg
Thao tác khởi động, kiểm tra máy chính.
lu-doan-172-1.jpg
Ban tổ chức Hội thi trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao.

Đánh giá kết quả hội thi, Thượng tá Nguyễn Trường Giang - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia hội thi với tinh thần cao nhất, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; các vị trí đã thao tác vũ khí trang bị đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Lữ đoàn 172 được thành lập ngày 9/7/1966, là đơn vị tàu chiến đấu làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo do Vùng 3 phân công. Lữ đoàn có nhiệm vụ: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc các mục tiêu được phân công; tổ chức phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo.

Nguyễn Minh
