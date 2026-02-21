Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Máy bay chiến đấu Mỹ và Trung Quốc 'chạm trán' gần bán đảo Triều Tiên

Quỳnh Như

TPO - Máy bay chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc "chạm trán" trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên trong tuần này, Yonhap đưa tin.

Hãng tin Yonhap hôm thứ Sáu (20/2) đưa tin, ngày 18/2, khoảng 10 máy bay chiến đấu của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở thành phố Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60km về phía nam, và bay qua vùng biển quốc tế ở Biển Hoàng Hải. Nhiệm vụ này được cho là diễn ra trong không phận giữa vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo báo cáo, khi các máy bay F-16 tiến gần vùng ADIZ của Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều động máy bay phản lực đến khu vực, nhưng không nêu rõ có bao nhiêu máy bay tham gia.

image.jpg

Yonhap cho biết Washington đã thông báo cho Seoul về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, song không nêu chi tiết.

Tờ Global Times của Trung Quốc xác nhận vụ việc, và cho biết quân đội Trung Quốc "đã huy động lực lượng hải quân và không quân tiến hành giám sát liên tục… và đã phản ứng và xử lý tình hình một cách hiệu quả".

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, cho phép nó đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.

Quỳnh Như
Yonhap
#máy bay Mỹ #Trung Quốc #chiến đấu cơ #Bán đảo Triều Tiên #Biển Hoàng Hải #tiêm kích F-16

Xem thêm

Cùng chuyên mục