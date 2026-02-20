Nga: Xe chìm xuống hồ sâu nhất thế giới, nhóm du khách Trung Quốc nghi thiệt mạng

TPO - Bảy du khách Trung Quốc và một tài xế được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe du lịch rơi xuống Hồ Baikal (Nga).

(Ảnh: Tass)

Thống đốc tỉnh Irkutsk - ông Igor Kobzev - ngày 20/2 cho biết, chiếc xe du lịch chở 9 người khi chạy qua đoạn Hồ Baikal đóng băng ở Siberia đã rơi xuống nước do lớp băng bên dưới bị vỡ.

Hai thiết bị và 5 nhân viên cứu hộ từ đội Tìm kiếm và Cứu hộ Baikal đã được điều đến hiện trường.

Một du khách đã may mắn thoát nạn, và công tác tìm kiếm những người còn lại vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, theo Thống đốc Kobzev, những người mất tích được cho là đã thiệt mạng.

Văn phòng Công tố tỉnh Irkutsk cho biết, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Hồ Baikal, hồ sâu nhất thế giới, là một điểm đến thu hút khách du lịch. Số lượng du khách Trung Quốc đến Nga đã tăng vọt trong những năm qua, khi hai nước láng giềng thắt chặt quan hệ và chế độ đi lại miễn thị thực song phương được áp dụng.