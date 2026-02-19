Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Cảnh sát Anh bắt giữ em trai Vua Charles

Minh Hạnh

TPO - Em trai của Vua Charles III - Andrew Mountbatten-Windsor - đã bị bắt giữ ngày 19/2 vì nghi ngờ có hành vi sai trái, liên quan đến cáo buộc ông từng gửi các tài liệu mật của chính phủ cho tỷ phú Jeffrey Epstein, BBC đưa tin.

scdtih2qxjmrvpxfldxs264sey.jpg
Ông Andrew Mountbatten-Windsor. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Thames Valley cho biết hồi đầu tháng này, các sĩ quan đang xem xét cáo buộc cho rằng ông Mountbatten-Windsor đã chuyển các tài liệu mật cho tỷ phú Jeffrey Epstein.

"Cảnh sát Thames Valley đã mở cuộc điều tra", lực lượng này cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X. "Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đến từ Norfolk đã bị bắt giữ và hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Chúng tôi sẽ không nêu tên người đàn ông bị bắt”.

Trước đó, các tờ báo đưa tin 6 xe cảnh sát không biển hiệu và khoảng 8 sĩ quan mặc thường phục đã đến Wood Farm thuộc khu Sandringham ở phía đông nước Anh, nơi ông Mountbatten-Windsor hiện đang sinh sống. Hôm nay, 19/2, là sinh nhật lần thứ 66 của ông.

Cựu hoàng tử, con trai của cố Nữ hoàng Elizabeth, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến tỷ phú Epstein, và nói rằng ông hối tiếc về tình bạn của họ.

Cung điện Buckingham chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Vua Charles III đã tước bỏ tước hiệu hoàng tử của ông Andrew Mountbatten-Windsor vào tháng 10, trong bối cảnh những bê bối liên quan đến tỷ phú Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trước đó.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Vua Charles #Anh #cựu Hoàng tử Andrew #tỷ phú Epstein #tài liệu mật

