Ukraine không hài lòng với các cuộc đàm phán hoà bình

Minh Hạnh

TPO - Hai ngày đàm phán hòa bình tại Geneva giữa Ukraine và Nga đã kết thúc mà không có bước đột phá nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông không hài lòng với kết quả, trong khi Washington báo cáo "tiến bộ đáng kể”.

goxhlmfh7bjiznc4v6i4azuf44.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức từ Mátxcơva và Kiev thừa nhận, cuộc thảo luận ở Geneva (Thuỵ Sĩ) rất khó khăn. Kết thúc cuộc họp, các phái đoàn cho biết sẽ gặp lại nhau mà không nêu rõ ngày cụ thể.

Khi hai bên gặp nhau trong phiên thảo luận thứ hai ngày 18/2, với sự trung gian của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ Jared Kushner, ông Zelensky viết trên X rằng Nga đang "cố gắng kéo dài các cuộc đàm phán lẽ ra đã có thể đạt đến giai đoạn cuối cùng".

Ngay sau tuyên bố của ông, các phái đoàn đã ngừng thảo luận.

Trong bài phát biểu qua video đêm 18/2, ông Zelensky nói: "Tính đến hôm nay, không thể nói rằng kết quả là đủ”.

“Các quan chức quân đội đã thảo luận một số vấn đề một cách nghiêm túc và thực chất. Tuy nhiên, các vấn đề chính trị nhạy cảm, những thỏa hiệp khả thi và cuộc gặp gỡ cần thiết giữa các nhà lãnh đạo vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết, việc các đại diện châu Âu có mặt tại Geneva là rất quan trọng, và việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tháng này là phù hợp.

Trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube với nhà báo Piers Morgan, ông Zelensky nói rằng các nhà đàm phán đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận về cách thức giám sát lệnh ngừng bắn.

Ông nói: "Họ đang tiến gần hơn đến kết quả. Chúng ta sẽ có một văn bản ghi rõ tất cả các chi tiết, cách thức giám sát sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện, và sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc”.

Ông cho biết, vấn đề lãnh thổ "đau đớn và khó khăn" có thể được giải quyết tại cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Từ Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đã có "tiến bộ đáng kể" trong các cuộc đàm phán, với những cam kết "tiếp tục cùng nhau nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình".

Theo bà Leavitt, sẽ sớm có một vòng đàm phán khác. Bà nói rằng, Tổng thống Donald Trump coi tình hình là "rất bất công, không chỉ đối với những người Nga và người Ukraine đã thiệt mạng”, mà còn đối với người đóng thuế Mỹ, những người đã hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Cuộc gặp ở Geneva diễn ra sau hai vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian ở Abu Dhabi mà không đạt được bước đột phá nào.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần cảm ơn Mỹ về vai trò trung gian hòa giải trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới có thể khiến Washington sao nhãng khỏi những nỗ lực chấm dứt xung đột.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #đàm phán hoà bình #Mỹ #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

