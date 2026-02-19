Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Cựu tổng thống Hàn Quốc bị tuyên án tù chung thân

Minh Hạnh

TPO - Tòa án Hàn Quốc ngày 19/2 tuyên án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau khi kết luận ông phạm tội lạm dụng quyền lực và chủ mưu cuộc nổi dậy, xuất phát từ nỗ lực áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

dkjrj5sownjszdooqm4lmbxgwe.jpg
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Reuters)

Mức án mà Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra nhẹ hơn so với án tử hình mà các công tố viên đề nghị.

Phán quyết được đưa ra 14 tháng sau khi cựu tổng thống bất ngờ tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, với mục đích “xóa sổ các thế lực chống nhà nước”, mặc dù lệnh này đã được dỡ bỏ 6 giờ sau đó bởi một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội.

"Khó có thể phủ nhận rằng cựu Tổng thống Yoon đã nhắm đến việc ngăn chặn và làm tê liệt các hoạt động của Quốc hội thông qua việc điều quân đến Quốc hội để phong tỏa và bắt giữ các chính trị gia chủ chốt”, thẩm phán Jee Kui-youn nói trong phiên tòa có sự tham dự của ông Yoon và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia.

"Cũng cần thừa nhận rằng ông đã dàn dựng một cuộc bạo loạn bằng cách điều động quân đội”.

hqgcmdlsf5nz3et6bodwrrrup4.jpg
ju2zazmlabnhpifac6zcmsdnwa.jpg
z4fga44v2jl3pcaq3bwzr6s5pi.jpg
Những người ủng hộ ông Yoon theo dõi phiên toà ngày 19/2 qua màn hình lớn. (Ảnh: Reuters)

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, nổi dậy được định nghĩa là hành vi nhằm mục đích tước bỏ quyền lực nhà nước khỏi một phần hoặc toàn bộ đất nước, hoặc dàn dựng một cuộc bạo loạn với mục đích lật đổ Hiến pháp.

Tòa án cho rằng, việc tuyên bố thiết quân luật tự nó không thể cấu thành tội nổi loạn, nhưng trong trường hợp của ông Yoon, cáo buộc này có cơ sở vì ông đặt mục tiêu làm tê liệt hoạt động của một cơ quan hiến pháp.

Tòa án cũng nhấn mạnh rằng cốt lõi của vụ án là việc ông Yoon điều động quân đội đến Quốc hội.

“Cựu Tổng thống Yoon đã đích thân lên kế hoạch và đóng vai trò chủ mưu, đồng thời lôi kéo nhiều người tham gia”, thẩm phán giải thích lý do tuyên án. “Tình trạng thiết quân luật khẩn cấp đã gây ra tổn thất nặng nề cho xã hội, và bị cáo hầu như không bày tỏ sự hối lỗi”.

Tuy nhiên, tòa án lưu ý rằng kế hoạch dường như không được chuẩn bị kỹ lưỡng, và việc sử dụng vũ lực đã được hạn chế. Bản thân cựu tổng thống không có tiền án tiền sự, đã phục vụ trong chính quyền hàng chục năm và hiện đã ở độ tuổi tương đối cao là 65 tuổi.

Bảy bị cáo khác cũng bị tuyên án cùng với ông Yoon vì vai trò của họ trong nỗ lực thiết quân luật, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun (30 năm tù), cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Cho Ji-ho (12 năm tù) và cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul Kim Bong-sik (10 năm tù).

Hồi tháng 1, ông Yoon đã bị tuyên án 5 năm tù trong một phiên tòa riêng biệt với cáo buộc cản trở việc cơ quan chức năng bắt giữ ông.

Minh Hạnh
Yonhap
#cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol #thiết quân luật #toà tuyên án cựu tổng thống Hàn quốc

