Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các cam kết toàn cầu về tái thiết Dải Gaza

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình hôm 19/2, rằng các quốc gia đã đóng góp 7 tỷ USD vào quỹ tái thiết Dải Gaza nhằm mục đích xây dựng lại vùng đất này sau khi Hamas giải giáp.

bp6uvn3ilrkxtlmqhmdjgoki54.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp tại Washington diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một lối ra cho cuộc xung đột dai dẳng giữa Israel và phong trào Hamas.

Phát biểu trước các đại diện từ 47 quốc gia, ông Trump cho biết, các thành viên hội đồng đã quyên góp được 7 tỷ USD cho việc tái thiết Dải Gaza. Mỹ cũng sẽ đóng góp 10 tỷ USD. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ quyên góp 75 triệu USD cho các dự án liên quan đến bóng đá ở Dải Gaza, còn Liên Hợp Quốc sẽ đóng góp 2 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo.

Ước tính chi phí tái thiết Dải Gaza, nơi đã bị tàn phá sau hai năm chiến tranh, lên tới 70 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất thành lập hội đồng này vào tháng 9, khi ông công bố kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Sau đó, ông làm rõ rằng phạm vi hoạt động của hội đồng sẽ mở rộng ra ngoài Gaza để giải quyết các xung đột khác trên toàn thế giới. Kế hoạch này được ông nhắc lại hôm 19/2 khi nói rằng hội đồng sẽ xem xét các "điểm nóng" trên khắp thế giới.

Ông Trump cho biết, một số quốc gia đang lên kế hoạch gửi hàng nghìn binh sĩ tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế, giúp giữ gìn hòa bình ở Gaza khi được triển khai.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố, Indonesia sẽ đóng góp tới 8.000 binh sĩ cho lực lượng này.

Kế hoạch của lực lượng là bắt đầu hoạt động tại các khu vực do Israel kiểm soát nếu Hamas không giải giáp. Lực lượng này sẽ do một tướng Mỹ chỉ huy, cùng một cấp phó người Indonesia. Mục tiêu là tập hợp được 20.000 binh sĩ và huấn luyện 12.000 cảnh sát.

Hamas đã miễn cưỡng giao nộp vũ khí như một phần trong kế hoạch 20 điểm của ông Trump về Gaza. Kế hoạch này đã mang lại lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái.

Tổng thống Trump nói ông hy vọng việc sử dụng vũ lực để giải giáp Hamas sẽ không cần thiết. Ông nói Hamas đã hứa sẽ giải giáp và "có vẻ như họ sẽ làm điều đó, nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu từ Israel, rằng Hamas sẽ phải giải giáp bằng cách này hay cách khác. Ông nói: "Rất sớm thôi, Hamas sẽ phải đối mặt với một tình thế khó xử - giải giáp một cách hòa bình hay buộc phải giải giáp bằng vũ lực”.

Một thành viên cấp cao của Hội đồng Hòa bình cho biết tại cuộc họp, rằng 2.000 người Palestine đã nộp đơn xin gia nhập lực lượng cảnh sát chuyển tiếp mới của Palestine.

"Chúng ta phải làm đúng việc này. Không có kế hoạch B cho Gaza. Kế hoạch B là quay trở lại chiến tranh. Không ai ở đây muốn điều đó", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói.

Minh Hạnh
Reuters
