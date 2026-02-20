Tổng thống Trump đặt thời hạn tối đa 15 ngày cho Iran, cảnh báo ‘những điều tồi tệ’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải tiến tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không “những điều thực sự tồi tệ” sẽ xảy ra, đồng thời đặt thời hạn tối đa 10 - 15 ngày. Đáp lại, Tehran đe dọa sẽ trả đũa các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn tại Trung Đông, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt thế đối đầu căng thẳng với Iran đang diễn ra tốt đẹp, nhưng yêu cầu Tehran phải đạt được một thỏa thuận “có ý nghĩa”.

“Nếu không thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, Tổng thống Trump phát biểu ngày 19/2.

Ông Trump nhắc lại các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6/2025, cho rằng tiềm lực hạt nhân của Iran đã bị “tàn phá”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington “có thể phải đi xa hơn một bước nữa, hoặc cũng có thể không”.

“Các bạn sẽ biết điều đó trong khoảng 10 ngày tới”, Tổng thống Trump nói. Khi được hỏi thêm, ông trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một: “Tôi nghĩ từng đó thời gian là đủ, 10, 15 ngày, gần như là tối đa”.

Nhà lãnh đạo Mỹ không nói cụ thể, chỉ tiếp tục cảnh báo về “những điều thực sự tồi tệ” và yêu cầu Iran phải đạt thỏa thuận bằng cách này hay cách khác.

Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tehran cho biết sẽ không khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng “trong trường hợp bị tấn công quân sự, Iran sẽ đáp trả một cách dứt khoát và tương xứng” để thực hiện quyền tự vệ.

“Mọi căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng thù địch trong khu vực sẽ là các mục tiêu hợp pháp…Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn và trực tiếp trách nhiệm đối với mọi hệ quả khó lường và không thể kiểm soát”, bức thư nêu rõ.

Những diễn biến này đã kéo giá dầu đi lên.

Cũng trong ngày 19/2, một tàu hộ tống của Nga đã có mặt để tham gia các cuộc tập trận hải quân dự kiến của Iran trên Vịnh Oman - tuyến hàng hải quan trọng đối với năng lượng toàn cầu.

Các nhà đàm phán Iran và Mỹ đã gặp nhau hôm 17/2. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết hai bên đã thống nhất được “những nguyên tắc chỉ đạo”. Tuy nhiên, ngày 18/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng hai bên vẫn còn bất đồng về một số vấn đề.

Tổng thống Trump cho biết “các cuộc đàm phán tốt đang diễn ra”, trong khi một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Iran sẽ đưa ra đề xuất bằng văn bản để nêu cách giải quyết các quan ngại của Washington.

Tổng thống Trump kêu gọi Tehran cùng Mỹ bước đi trên “con đường hòa bình”.

“Họ không thể có vũ khí hạt nhân, điều đó rất đơn giản. Không thể có hòa bình ở Trung Đông nếu họ có vũ khí hạt nhân, ông nói.

Iran không chấp nhận những nhượng bộ lớn trong chương trình hạt nhân của họ, khẳng định chương trình này phục vụ mục đích hòa bình. Mỹ và Israel cáo buộc Tehran tìm cách phát triển bom hạt nhân.