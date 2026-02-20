Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ mở kho tài liệu về người ngoài hành tinh và UFO

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang chỉ đạo các cơ quan liên bang công bố những tài liệu của chính phủ xoay quanh sự sống ngoài Trái Đất và các hiện tượng trên không chưa được giải thích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 20/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social vào tối 19/2: “Bởi sự quan tâm rất lớn của công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh cùng các bộ, ngành và cơ quan liên quan bắt đầu quá trình rà soát và công bố tài liệu của Chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh và sự sống ngoài Trái Đất, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP), các vật thể bay không xác định (UFO), cũng như mọi thông tin khác có liên quan đến những vấn đề hết sức phức tạp nhưng vô cùng thú vị và quan trọng này”.

Theo Bloomberg (Mỹ), cộng đồng tình báo nước này đã công bố một báo cáo vào năm 2021, nêu chi tiết những gì họ biết về UFO được các phi công quân sự phát hiện trong vài thập niên qua. Tài liệu giải mật này hầu như không đưa ra câu trả lời mang tính kết luận và cũng không nhắc đến các giả thuyết về khả năng có sự can dự của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, trong báo cáo có đề cập rằng Washington muốn xem xét nghiêm túc hơn thông tin về những sự việc như vậy.

Cũng trong năm 2021, Lầu Năm Góc đã công bố các video cho thấy các phi công quân sự Mỹ theo dõi UFO xoay tròn hoặc nhanh chóng đổi hướng giữa không trung.

Việc Tổng thống Trump tập trung vào vấn đề người ngoài hành tinh diễn ra vào đầu năm bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy biến động, khi công chúng đặc biệt chú ý đến thông tin được tiết lộ trong các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein - nhiều hồ sơ trong số đó nhắc đến tên ông Trump, cùng với bài toán chi phí sinh hoạt vốn đang kéo tụt tỷ lệ ủng hộ của ông chủ Nhà Trắng thứ 47.