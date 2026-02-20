Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ mở kho tài liệu về người ngoài hành tinh và UFO

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang chỉ đạo các cơ quan liên bang công bố những tài liệu của chính phủ xoay quanh sự sống ngoài Trái Đất và các hiện tượng trên không chưa được giải thích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 20/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 20/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social vào tối 19/2: “Bởi sự quan tâm rất lớn của công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh cùng các bộ, ngành và cơ quan liên quan bắt đầu quá trình rà soát và công bố tài liệu của Chính phủ liên quan đến người ngoài hành tinh và sự sống ngoài Trái Đất, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP), các vật thể bay không xác định (UFO), cũng như mọi thông tin khác có liên quan đến những vấn đề hết sức phức tạp nhưng vô cùng thú vị và quan trọng này”.

Theo Bloomberg (Mỹ), cộng đồng tình báo nước này đã công bố một báo cáo vào năm 2021, nêu chi tiết những gì họ biết về UFO được các phi công quân sự phát hiện trong vài thập niên qua. Tài liệu giải mật này hầu như không đưa ra câu trả lời mang tính kết luận và cũng không nhắc đến các giả thuyết về khả năng có sự can dự của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, trong báo cáo có đề cập rằng Washington muốn xem xét nghiêm túc hơn thông tin về những sự việc như vậy.

Cũng trong năm 2021, Lầu Năm Góc đã công bố các video cho thấy các phi công quân sự Mỹ theo dõi UFO xoay tròn hoặc nhanh chóng đổi hướng giữa không trung.

Việc Tổng thống Trump tập trung vào vấn đề người ngoài hành tinh diễn ra vào đầu năm bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy biến động, khi công chúng đặc biệt chú ý đến thông tin được tiết lộ trong các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein - nhiều hồ sơ trong số đó nhắc đến tên ông Trump, cùng với bài toán chi phí sinh hoạt vốn đang kéo tụt tỷ lệ ủng hộ của ông chủ Nhà Trắng thứ 47.

TTXVN
#UFO #Người ngoài hành tinh #Tổng thống Trump #Tài liệu giải mật #Hiện tượng trên không #Báo cáo tình báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục