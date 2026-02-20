Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư tới bạn cũ ở Mỹ

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết mong muốn của nhân dân Trung Quốc và Mỹ về giao lưu và hợp tác sẽ không thay đổi, bất kể quan hệ song phương diễn biến ra sao. Nội dung này được nêu trong thư hồi đáp gửi “Những người bạn ở Iowa”, trước thềm cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Donald Trump vào tháng 4.

img-2349.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Hàn Quốc, tháng 10/2025. (Ảnh: Reuters)

“Hy vọng của quan hệ Mỹ - Trung nằm ở nhân dân”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập viết trong lá thư gửi ngày 16/2, để hồi đáp lời chúc năm mới từ doanh nhân Iowa Luca Berrone, người mà ông lần đầu gặp vào tháng 5/1985 khi dẫn đoàn đại biểu từ tỉnh Hà Bắc tới bang kết nghĩa Iowa để tìm hiểu về sản xuất lương thực.

Năm 2022, trong lời chúc năm mới gửi tới bà Sarah Lande, một người bạn khác mà ông quen trong chuyến đi Iowa, ông Tập nói rằng thế giới cần sự ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung, sau những căng thẳng trong thời kỳ đại dịch.

Quan hệ giữa hai siêu cường trải nhiều biến động trong năm 2025, từ khi nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa áp thêm mức thuế 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, năm 2025 cũng chứng kiến sự hồi sinh của các hoạt động giao lưu nhân dân, khi việc ông Trump đe dọa cấm TikTok khiến nhiều cư dân mạng Mỹ chuyển sang ứng dụng Trung Quốc RedNote. “Chinamaxxing” - xu hướng trên mạng xuất phát từ văn hóa Trung Quốc, cũng trở nên phổ biến trong Gen Z Mỹ.

Quan hệ song phương cấp cao dường như đang dần ổn định sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập với ông Trump tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025, dẫn tới việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 1 năm. Ông Trump đồng ý cắt giảm thuế quan để đổi lấy việc Bắc Kinh cam kết mạnh tay trấn áp tình trạng buôn bán fentanyl trái phép, nối lại hoạt động nhập khẩu đậu tương của Mỹ và tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm bất ngờ vào đầu tháng 2 vừa qua, đề cập tới Đài Loan (Trung Quốc) và các vấn đề an ninh khác. Theo ông Trump, ông Tập cũng nói Trung Quốc sẽ cân nhắc mua đậu tương của Mỹ nhiều hơn - mặt hàng mà Iowa là một trong những bang sản xuất hàng đầu.

Ông Trump cho biết ông đang lên kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm nay, đồng thời thông báo ông Tập sẽ thăm Mỹ vào cuối năm 2026.

Bình Giang
Reuters
#Tập Cận Bình #Quan hệ Mỹ - Trung #Cạnh tranh Mỹ - Trung

