Nga triển khai hệ thống pháo đa nòng mới ra tiền tuyến

Quỳnh Như

TPO - Nga đã bắt đầu triển khai hệ thống pháo phản lực đa nòng Cultivator tích hợp trên robot bánh xích, bước đi mới nhằm gia tăng sức mạnh hỏa lực và củng cố khả năng tác chiến ở tiền tuyến.

Theo Defense Express, Nga được cho là đã bắt đầu triển khai ra tiền tuyến hệ thống pháo phản lực đa nòng (MLRS) mới Cultivator, được lắp đặt trên nền tảng robot bánh xích.

Các báo cáo cho biết hệ thống này có thể đang được sử dụng bởi trung đoàn thiết bị không người lái Burevestnik của Nga. Tuy nhiên, thông tin về quy mô triển khai và hiệu quả thực tế vẫn chưa được xác nhận.


Hệ thống pháo phản lực đa nòng Cultivator.

Về cấu hình kỹ thuật, Cultivator được cho là kết hợp một phương tiện robot điều khiển từ xa với hai cụm phóng UB-16-57, loại bệ phóng thường dùng cho rocket S-5 không điều khiển. Mỗi cụm có 16 ống phóng, nâng tổng số rocket mang theo lên 32 rocket. Theo các tuyên bố từ phía Nga, hệ thống pháo phản lực đa nòng Cultivator có tầm bắn hiệu quả khoảng 2 km và tầm tối đa khoảng 4 km.

Giới quan sát nhận định, tầm hoạt động tương đối ngắn có thể khiến hệ thống này phải tiếp cận gần khu vực giao tranh, qua đó gia tăng nguy cơ bị máy bay không người lái (đặc biệt là UAV góc nhìn thứ nhất - FPV) phát hiện và tấn công. Ngược lại, việc sử dụng nền tảng robot có thể giúp giảm rủi ro cho kíp vận hành so với các hệ thống có người điều khiển trực tiếp.

Trước đó, đã xuất hiện các dự án tự chế khác của Nga kết hợp bệ phóng UB-32 hoặc súng cối tự động Vasilek với nhiều loại phương tiện khác nhau, phản ánh xu hướng tận dụng linh kiện sẵn có để phát triển các giải pháp hỏa lực chi phí thấp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Nga #tên lửa #MLRS #robot bánh xích #hỏa lực #Cultivator #xung đột Nga-Ukraine

