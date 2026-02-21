Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tài xế ô tô 62 tuổi nghi đạp nhầm chân gây tai nạn cho 12 xe máy đang chờ đèn đỏ ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tài xế 62 tuổi điều khiển ô tô 5 chỗ trên phố Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) nghi đạp nhầm chân phanh thành chân ga, gây tai nạn liên hoàn 12 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, khiến 2 người thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 21/2 (tức mồng 5 Tết Bính Ngọ 2026), trên đường Lê Hồng Phong, thuộc địa phận phường Hải An (TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô Toyota mang BKS 15A-823.xx di chuyển trên đường Lê Hồng Phong, hướng từ vòng xuyến BigC về sân bay Cát Bi. Tới nút giao Lê Hồng Phong với đường vào lô 16D, ô tô bất ngờ va chạm với hàng loạt xe máy.

Thời điểm này, nhiều người dừng xe chờ đèn đỏ ở làn hỗn hợp, bất ngờ ô tô 5 chỗ di chuyển từ phía sau lao tới, tông trúng hàng loạt xe máy khiến nhiều người ngã xuống đường.

1df66ea5-6761-4816-b415-f287e7085f0a.jpg
d98d04ae-8d2d-47df-b383-c831e771ac52.jpg
99115276-6e66-4726-bebb-ab9a1c7de6ec.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Nhiều người bị thương được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Hải Phòng thông tin, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phụ trách khu vực huy động tổ công tác tới hiện trường. Bước đầu, cảnh sát xác định, có 12 xe máy liên quan vụ tai nạn đổ dưới đường. Còn ô tô bị hư hỏng nhẹ phía trước.

Nhiều người trên xe máy bị thương, trong đó một người gãy chân, đều được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tài xế lái ô tô được xác định tên Hải (62 tuổi, ở Hải Phòng) được đưa về trụ sở công an phường để xác minh, làm rõ nguyên nhân. Kiểm tra nhanh, cảnh sát xác định tài xế này không vi phạm nồng độ cồn. Theo cảnh sát, nguyên nhân có thể tài xế nhầm chân ga và chân phanh khi di chuyển vào làn hỗn hợp để chuyển hướng.

Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an phường Hải An bảo vệ hiện trường, tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tai nạn giao thông #tai nạn liên hoàn #Tết Bính Ngọ 2026 #nồng độ cồn

Xem thêm

Cùng chuyên mục