Hải Phòng triệu tập nhóm người hành hung thành viên Đội an ninh cơ sở

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa triệu tập 9 đối tượng tham gia hành hung một thành viên Đội an ninh cơ sở, xảy ra đêm 28, rạng sáng 29 Tết tại phường Hòa Bình để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa triệu tập 9 đối tượng để làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”, xảy ra đêm 15/2, rạng sáng 16/2 (tức đêm 28, rạng sáng 29 Tết Bính Ngọ 2026).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 15/2, ông Vũ Văn K (SN 1975, trú phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, là thành viên Đội bảo vệ an ninh trật tự cơ sở) bị một nhóm nam thanh niên hành hung, đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt dẫn đến trọng thương, phải nhập Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe lạng lách, nẹt-pô xe trong khu vực khu dân cư. Khi ông Vũ Văn K nhắc nhở, nhóm đối tượng này đã có hành vi côn đồ, hành hung khiến người này bị thương nặng. Sau khi hành hung, các đối tượng nhanh chóng lái xe tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được hành tung và triệu tập 9 đối tượng để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.