Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hải Phòng triệu tập nhóm người hành hung thành viên Đội an ninh cơ sở

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa triệu tập 9 đối tượng tham gia hành hung một thành viên Đội an ninh cơ sở, xảy ra đêm 28, rạng sáng 29 Tết tại phường Hòa Bình để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa triệu tập 9 đối tượng để làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”, xảy ra đêm 15/2, rạng sáng 16/2 (tức đêm 28, rạng sáng 29 Tết Bính Ngọ 2026).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 15/2, ông Vũ Văn K (SN 1975, trú phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, là thành viên Đội bảo vệ an ninh trật tự cơ sở) bị một nhóm nam thanh niên hành hung, đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt dẫn đến trọng thương, phải nhập Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.

dd2386b1-34ad-41e1-8bc4-e8eaece09c01.jpg

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe lạng lách, nẹt-pô xe trong khu vực khu dân cư. Khi ông Vũ Văn K nhắc nhở, nhóm đối tượng này đã có hành vi côn đồ, hành hung khiến người này bị thương nặng. Sau khi hành hung, các đối tượng nhanh chóng lái xe tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được hành tung và triệu tập 9 đối tượng để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #đội an ninh cơ sở #công an viên #hành hung #gây rối trật tự #cố ý gây thương tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục