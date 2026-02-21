Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an TPHCM bắt nhanh kẻ cướp giật điện thoại rồi trốn ra đảo

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chưa đến 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại của một nữ sinh trên địa bàn phường Chánh Hưng rồi trốn ra xã đảo Thạnh An, thu hồi tài sản trao trả cho bị hại.

Ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thành Tài (SN 1993, thường trú phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

z7549718861609-af9f943df3302a5c3543e71b6a5a0a59.jpg
Nguyễn Thành Tài (thứ 2 từ trái sang) tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 17/2 (mùng 1 Tết), em L.T.T.M. (SN 2010, tạm trú phường Chánh Hưng) điều khiển xe máy điện đến một quán nước trên đường Dương Bá Trạc. Trong lúc ngồi trên xe chờ mua nước và sử dụng điện thoại, M. bị một thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Chánh Hưng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua rà soát, công an xác định Nguyễn Thành Tài có liên quan đến vụ việc. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi nơi cư trú nhằm tránh sự truy bắt.

Tiếp tục mở rộng truy xét, đến khoảng 1 giờ 15 ngày 19/2, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Tài khi đang lẩn trốn tại xã Thạnh An.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai do thấy bị hại sử dụng điện thoại có giá trị nên nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, đối tượng đã bán chiếc điện thoại với giá 10 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng thu hồi tài sản, trao trả lại cho bị hại.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế sử dụng điện thoại, tài sản có giá trị khi dừng xe hoặc tại nơi công cộng, đặc biệt vào buổi tối. Khi xảy ra sự việc, cần kịp thời trình báo để lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#cướp giật #TPHCM #bắt giữ #điện thoại #đảo Thạnh An #an ninh #truy bắt #tội phạm #cảnh sát hình sự #công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục