Lập biên bản 4 quản trị viên nhóm Zalo báo chốt cảnh sát giao thông ở Cà Mau

TPO - 4 quản trị viên nhóm Zalo thông báo chốt, cập nhật vị trí làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông, vừa bị công an lập biên bản vi phạm hành chính.

Công an xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 quản trị viên, vận hành nhóm Zalo tên "Giao Thông Hồng Dân". Đây là nhóm chuyên thông báo chốt làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông (CSGT).

4 quản trị viên nhóm zalo chuyên thông báo chốt cảnh sát giao thông ở Cà Mau bị lập biên bản.

Nhóm zalo trên có hơn 1.000 thành viên tham gia, với mục đích "canh đường" trên mạng xã hội. Nội dung hoạt động tập trung cập nhật, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đặc biệt nhắm vào hoạt động của Tổ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau làm nhiệm vụ chốt chặn tại xã Hồng Dân.

Các thông tin về vị trí chốt, lịch trình làm nhiệm vụ của CSGT được trao đổi liên tục trong nhóm, tạo thành một kênh cảnh báo nội bộ trên không gian mạng. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi không đúng quy định về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và làm rõ đối với 4 người giữ vai trò quản trị, vận hành nhóm zalo trên, gồm: H.M.N (30 tuổi), V.M.T, D.Đ.T (cùng 20 tuổi) và P.V.H (19 tuổi, đều ở xã Hồng Dân).

Căn cứ mức độ vi phạm, Công an xã Hồng Dân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 người trên, về hành vi "thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật", quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP và Nghị định 14/2022/NĐ-CP.