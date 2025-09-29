CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt tài xế xe SH không mũ, không gương, vung chân vào xe người đi đường

TPO - CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt đối với N.Đ.T. Ông T. là người điều khiển xe SH không lắp gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, và có hành vi dùng chân tác động vào xe người đi đường.

Hình ảnh T trong đoạn clip và tại cơ quan công an.

Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Đ.T. về hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Ngoài ra, cơ quan công an đang làm rõ việc tài xế này có hành vi dùng chân tác động vào xe máy người đi đường.

Trước đó vào ngày 26/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển máy SH bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực khi va chạm với một phụ nữ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân (Hà Đông, Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã khẩn trương xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy là N.Đ.T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại buổi làm việc, T đã nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Đ.T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Hiện Công an phường Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.