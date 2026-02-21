Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội

Hội đồng GPMB dự án đường Vành đai 2,5 làm việc xuyên Tết

Thanh Hiếu
TPO - Để đảm bảo tiến độ dự án đường Vành đai 2,5 Hội đồng GPMB nhiều phường duy trì chế độ làm việc xuyên Tết.

Ngày 21/2, UBND phường Thanh Xuân cho biết, với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, phường đã triển khai 6 tổ công tác đến từng nhà để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân.

Các tổ công tác sẽ phụ trách các khu dân cư trọng điểm bao gồm: Kiến Thiết, Tó, Đoàn Kết, Thọ, Đình Cự Chính và Cự Lộc 2. Các tổ công tác đến từng nhà, từng ngõ kể cả ngày Tết để tuyên truyền, giải đáp chính sách GPMB.

Ngoài ra, phường cũng đưa các cá nhân có uy tín trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người dân. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

624661561-1454049546726617-5244111075556765444-n.jpg
Công tác GPMB dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi- Đầm Hồng

Ban chỉ đạo GPMB phường Thanh Xuân yêu cầu các tổ công tác phải thực hiện chế độ báo cáo kết quả hàng ngày. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực địa sẽ được Ban chỉ đạo xem xét, tháo gỡ ngay lập tức.

Được biết, dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi sẽ GPMB 485 thửa đất với khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức. Tổng kinh phí của nhóm dự án thành phần GPMB là hơn 3.686 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phường Thanh Xuân sẽ hoàn thành GPMB đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum- Nguyễn Trãi vào cuối tháng 3/2026.

Hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức phường Thanh Xuân đang làm việc khẩn trương, không kể ngày đêm, lễ tết để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các phương án sẽ được công bố, công khai đầy đủ, minh bạch đến từng hộ dân theo quy định.

Phường Thanh Xuân cam kết, các hộ dân thuộc diện GPMB và đủ điều kiện sẽ được tái định cư bằng đất tại khu đất ĐM2 (khoảng 8ha) tại phường Đại Mỗ.

Liên quan đến dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (QL 6) đến Đầm Hồng, ngày 21/2, UBND phường Khương Đình cho biết, lãnh đạo phường cùng các đơn vị liên quan đã làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ.

Theo đó, trong kỳ nghỉ, các thành viên Hội đồng GPMB vẫn tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, đối chiếu hiện trạng, kiểm đếm tài sản và tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được công khai.

Việc làm việc xuyên Tết không chỉ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ mà còn nhằm hạn chế tối đa các vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai, tránh kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn trực tiếp tiếp công dân trong suốt thời gian nghỉ Tết. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo phường lắng nghe đầy đủ ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến dự thảo phương án bồi thường.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Khương Đình Võ Đăng Dũng, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Do đó, lực lượng chức năng của phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phấn đấu hoàn thành công tác GPMB theo tiến độ đề ra.

Thanh Hiếu
#Dự án khẩn cấp #Đường Vành đai #Giải phóng mặt bằng #Hà Nội

