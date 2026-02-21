Hà Nội: Sẽ phá dỡ khu tập thể 3 tầng để xây 3 tòa nhà cao 34 tầng

TPO - Tại ô đất của khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong, UBND phường Hà Đông dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Trong đó, 100% các chủ sở hữu nhà tập thể 3 tầng sẽ được tái định cư tại chỗ.

UBND phường Hà Đông đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể 3 tầng (đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông).

Theo UBND phường Hà Đông, khu tập thể 3 tầng có diện tích khoảng 11.700 m2, gồm 4 dãy nhà A, B, C, D. Khu tập thể cao 3 tầng, mỗi tầng khoảng 15-16 căn hộ. Khu tập thể hiện có 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu.

UBND phường Hà Đông cho biết, nhà tập thể A, B, C được xây dựng từ năm 1970, nhà D xây dựng năm 1985.

Hiện nay, khu tập thể 3 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, đa số các căn hộ vẫn được các hộ dân sử dụng làm nơi ở thường xuyên dù không đảm bảo an toàn. Trong đó, nhiều hạng mục kết cấu và bộ phận công trình đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, ăn mòn cốt thép, thấm nước kéo dài; tình trạng dột nước xảy ra tại các căn hộ; hệ thống hạ tầng điện, nước lạc hậu, chưa được trang bị PCCC, nhiều khu vực bị lấn chiếm…

Khu tập thể 3 tầng trên địa bàn phường Hà Đông

Tại ô đất của khu tập thể 3 tầng, UBND phường Hà Đông dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 3 tòa nhà cao 34 tầng. Trong đó, tầng 1 là khu chức năng dịch vụ, thương mại và phòng gửi trẻ; từ tầng 2- tầng 4 là không gian để xe, phòng gửi trẻ và phòng sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 5 đến tầng 34 là căn hộ để ở.

UBND phường Hà Đông cho biết, toàn bộ các chủ sở hữu khu tập thể 3 tầng được tái định cư tại chỗ sau khi chung cư mới hoàn thành xây dựng.

Về phương án bồi thường, chủ sở hữu các căn hộ tầng 1 được bồi thường hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với căn hộ từ tầng 2 trở lên thì chủ sở hữu được bồi thường hệ số k từ 1 - 1,5 lần diện tích ghi trong Giấy chứng nhận.

Trong thời gian chờ tái định cư, các hộ dân tự lo chỗ ở tạm thời. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí thuê nhà tạm cư bằng tiền cho các chủ sở hữu theo quy định của thành phố.

Về tiến độ dự án, UBND phường Hà Đông cho biết, dự kiến thời gian thực hiện là 51 tháng. Trong đó, thời gian lựa chọn nhà đầu tư (3 tháng); chuẩn bị đầu tư (6 tháng); thực hiện dự án (bao gồm di dời, phá dỡ và xây dựng lại khu tập thể 3 tầng) là 42 tháng.

Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.