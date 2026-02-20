'Biển người' ra Hồ Gươm du xuân

TPO - Nắng ấm, gió nhẹ, Hồ Gươm chiều mùng 4 Tết mang một sức sống rộn ràng. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây để du xuân, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc trong những ngày đầu năm mới.
Tâm điểm thu hút đám đông là không gian trưng bày hơn 300 gốc đào cổ thụ tại Công viên Lý Thái Tổ. Những gốc đào được tuyển chọn từ các làng nghề truyền thống như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên với nhiều thế dáng độc đáo, có cây tuổi đời hàng chục năm.
Nhiều bạn trẻ cho biết lựa chọn hồ Gươm vì vừa có không gian mở để dạo chơi, vừa thuận tiện kết hợp chụp ảnh, tham quan và đi lễ trong cùng một khu vực. “Chỉ cần đi bộ một vòng là có thể trải nghiệm đủ không khí Tết Hà Nội”, một du khách chia sẻ.
Không chỉ người dân Thủ đô và khách ngoại tỉnh, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí Tết Việt. Trên bờ hồ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhóm khách châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản dừng lại quan sát hoạt động du xuân, chụp ảnh bên sắc đào và tìm hiểu phong tục đi lễ đầu năm.