'Biển người' ra Hồ Gươm du xuân

Dương Triều

TPO - Nắng ấm, gió nhẹ, Hồ Gươm chiều mùng 4 Tết mang một sức sống rộn ràng. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây để du xuân, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc trong những ngày đầu năm mới.

tp-ho-guomjpg5.jpg
Chiều mùng 4 Tết, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm ghi nhận lượng người tăng mạnh so với hai ngày đầu năm. Thời tiết thuận lợi, nắng hanh nhẹ, nhiệt độ dễ chịu khiến nhiều gia đình tranh thủ xuống phố, dạo quanh bờ hồ.
tp-ho-guomjpg4.jpg
Dọc các tuyến phố ven hồ, đặc biệt khu vực bờ kè và vỉa hè, dòng người di chuyển chậm do mật độ đông. Các gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ, du khách ngoại tỉnh và khách quốc tế hòa chung không khí du xuân nhộn nhịp.
tp-ho-guomjpg2.jpg
Tâm điểm thu hút đám đông là không gian trưng bày hơn 300 gốc đào cổ thụ tại Công viên Lý Thái Tổ. Những gốc đào được tuyển chọn từ các làng nghề truyền thống như Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên với nhiều thế dáng độc đáo, có cây tuổi đời hàng chục năm.
tp-ho-guomjpg6.jpg
z7548997596097-b803d0988cbc634dfecbe1733e3760c8.jpg
tp-ho-guomjpg10.jpg
Nhiều bạn trẻ cho biết lựa chọn hồ Gươm vì vừa có không gian mở để dạo chơi, vừa thuận tiện kết hợp chụp ảnh, tham quan và đi lễ trong cùng một khu vực. “Chỉ cần đi bộ một vòng là có thể trải nghiệm đủ không khí Tết Hà Nội”, một du khách chia sẻ.
du-khach2.jpg
du-khach-3.jpg
tp-du-khach1.jpg
Không chỉ người dân Thủ đô và khách ngoại tỉnh, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình vào không khí Tết Việt. Trên bờ hồ, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhóm khách châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản dừng lại quan sát hoạt động du xuân, chụp ảnh bên sắc đào và tìm hiểu phong tục đi lễ đầu năm.
tp-ho-guomjpg9.jpg
Tại Cầu Thê Húc, dòng người nối dài vào Đền Ngọc Sơn dâng hương, cầu bình an. Bên trong đền, khách tham quan di chuyển theo hướng dẫn để tránh ùn ứ.
tp-ho-guomjpg8.jpg
Sức hút của hồ Gươm trong ngày mùng 4 đến từ nhiều yếu tố. Ngoài yếu tố thời tiết đẹp và kỳ nghỉ Tết còn dài, khu vực trung tâm được trang trí cảnh quan, hoa xuân tạo điểm nhấn thị giác. Đáng chú ý, không gian trưng bày khoảng 300 gốc đào cổ thụ tại Công viên Lý Thái Tổ thu hút đông người dừng chân chụp ảnh, góp phần kéo dài thời gian lưu lại của du khách quanh hồ.
tp-ho-guomjpg3.jpg
Đến cuối giờ chiều, lượng người quanh bờ hồ vẫn ở mức cao. Không khí nhộn nhịp kéo dài đến tối, biến hồ Gươm tiếp tục trở thành điểm du xuân đông đúc nhất Thủ đô trong ngày mùng 4 Tết.
Dương Triều
#Hồ Gươm #du xuân #đào cổ thụ #Lý Thái Tổ #Tết Việt #du khách quốc tế #không khí Tết

