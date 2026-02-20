'Biển người' ra Hồ Gươm du xuân

TPO - Nắng ấm, gió nhẹ, Hồ Gươm chiều mùng 4 Tết mang một sức sống rộn ràng. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đây để du xuân, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc trong những ngày đầu năm mới.