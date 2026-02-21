Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người dân đội nắng ùn ùn trở lại TPHCM chiều mùng 5 Tết

Hữu Huy
Người dân đội nắng ùn ùn trở lại TPHCM chiều mùng 5 Tết

TPO - Trong chiều 21/2 (mùng 5 Tết), người dân từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến các tuyến đường, bến xe trở nên đông đúc, tấp nập người và phương tiện.

tp-cua-ngo-5.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 15h30 chiều 21/2 (mùng 5 Tết) trên quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), cửa ngõ phía Tây TPHCM, lượng phương tiện tăng đột biến.
tp-cua-ngo-21094930.jpg
tp-cua-ngo-24.jpg
Nhiều người dân với hành lý lỉnh kỉnh di chuyển bằng xe máy nối đuôi trở về thành phố.
tp-cua-ngo-21321.jpg
Khung cảnh trái ngược xuất hiện trên quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu) đoạn qua xã Bình Chánh, TPHCM. Trong khi hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây thưa vắng phương tiện thì ở chiều ngược lại, lưu lượng càng lúc càng đông.
tp-cua-ngo-29.jpg
Dòng xe xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông trên đường Lê Khả Phiêu (xã Bình Chánh, TPHCM).
tp-cua-ngo-10298203.jpg
tp-cua-ngo-23.jpg
Dù không xảy ra ùn tắc kéo dài, giao thông tại một số giao lộ như Lê Khả Phiêu - Nguyễn Hữu Trí vẫn đông đúc, phương tiện di chuyển chậm trong khung giờ cao điểm chiều mùng 5 Tết.
tp-cua-ngo-vip.jpg
Các em nhỏ theo chân ba mẹ trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.
tp-cua-ngo-4.jpg
Nhiều em ngủ trên tay ba mẹ sau chặng đường dài.
tp-cua-ngo-20.jpg
“Vừa đi vừa nghỉ, trời nắng nóng nên trẻ nhỏ mệt lắm, nhưng chúng tôi vẫn cố về sớm để tránh kẹt xe”- chị Nguyễn Thị Lan (quê Đồng Tháp) nói.
tp-cua-ngo-3.jpg
tp-cua-ngo-2.jpg
Hành trình dài kết hợp nắng nóng oi bức khiến nhiều người đi đường cảm thấy khá mệt mỏi.
tp-ben-xe-1092439224.jpg
Tại bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM), không khí cũng rất nhộn nhịp với dòng người chờ đón xe để về nhà sau kỳ nghỉ.
tp-cua-ngo-6.jpg
Theo dự báo từ bến xe, trong ngày mùng 5 Tết có khoảng 28.500 hành khách qua bến.
tp-ben-xe.jpg
Tổng lượng hành khách dự kiến phục vụ trong 20 ngày Tết tại bến này khoảng 842.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.
tp-ben-xe-1029104980219.jpg
Hành khách rời bến xe Miền Tây.
tp-ben-xe-21093402912.jpg
Nhiều người với đủ thứ đồ đạc, hành lý trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.
tp-ben-xe-108923021.jpg
Không khí tại bến xe chiều mùng 5 Tết trở nên rộn ràng.
tp-ben-xe-12019302.jpg
Ai cũng vội vã rời bến xe sau hành trình dài để chuẩn bị cho nhịp công việc, học tập sau kỳ nghỉ.
tp-ben-xe-9999.jpg
tp-ben-xe-0909.jpg
tp-ben-xe-9.jpg
tp-ben-xe-019291.jpg
Theo ghi nhận của PV, hành khách đón xe taxi, xe công nghệ rời bến xe Miền Tây khá thuận trong chiều mùng 5 Tết.

Điều tiết đóng, mở lối vào cao tốc để phân luồng giao thông

Theo chia sẻ từ các tài xế, chiều mùng 5 Tết, tình trạng giao thông trên các tuyến cao tốc hướng về TPHCM tiếp tục “nóng” khi lượng phương tiện từ các tỉnh miền Trung, miền Tây và miền Đông đổ dồn về sau kỳ nghỉ Tết. Lực lượng chức năng phải linh hoạt đóng - mở một số lối lên cao tốc để điều tiết, hạn chế ùn ứ kéo dài.

Tại đoạn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp) - một trong những cửa ngõ chính về TPHCM từ miền Tây Nam Bộ - dòng phương tiện tăng mạnh vào buổi chiều khiến tốc độ di chuyển chậm. Để tránh ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc, cơ quan chức năng đã tổ chức phân luồng ngay từ các điểm vào, tạm thời giới hạn lượng xe lên cao tốc và chuyển hướng lưu thông qua quốc lộ 1.

Tại các tuyến cao tốc nối từ miền Trung về TPHCM như Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều tài xế cũng phản ánh việc lưu thông bị chậm lại ở một số đoạn do phương tiện dồn về đông, xe nhích từng chút trong chiều mùng 5 Tết.

Một số vị trí đoạn vào cao tốc bị tạm đóng để chuyển hướng xe ra quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực trên cao tốc.

Tài xế Lê Văn Vũ (TPHCM) chia sẻ: “Những ngày này đi cao tốc rất dễ ùn tắc do phương tiện đông đúc. Trên hành trình từ các tỉnh miền Trung về lại TPHCM, nhiều xe chọn đi quốc lộ 1 về TPHCM nên tuyến này cũng rất đông, xe phải di chuyển rất chậm".

Hữu Huy
#giao thông #TPHCM #cao tốc #quốc lộ #dịch vụ vận tải #ngày Tết #đường bộ

