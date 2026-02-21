Người dân đội nắng ùn ùn trở lại TPHCM chiều mùng 5 Tết

Điều tiết đóng, mở lối vào cao tốc để phân luồng giao thông

Theo chia sẻ từ các tài xế, chiều mùng 5 Tết, tình trạng giao thông trên các tuyến cao tốc hướng về TPHCM tiếp tục “nóng” khi lượng phương tiện từ các tỉnh miền Trung, miền Tây và miền Đông đổ dồn về sau kỳ nghỉ Tết. Lực lượng chức năng phải linh hoạt đóng - mở một số lối lên cao tốc để điều tiết, hạn chế ùn ứ kéo dài.

Tại đoạn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương (tỉnh Đồng Tháp) - một trong những cửa ngõ chính về TPHCM từ miền Tây Nam Bộ - dòng phương tiện tăng mạnh vào buổi chiều khiến tốc độ di chuyển chậm. Để tránh ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc, cơ quan chức năng đã tổ chức phân luồng ngay từ các điểm vào, tạm thời giới hạn lượng xe lên cao tốc và chuyển hướng lưu thông qua quốc lộ 1.

Tại các tuyến cao tốc nối từ miền Trung về TPHCM như Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều tài xế cũng phản ánh việc lưu thông bị chậm lại ở một số đoạn do phương tiện dồn về đông, xe nhích từng chút trong chiều mùng 5 Tết.

Một số vị trí đoạn vào cao tốc bị tạm đóng để chuyển hướng xe ra quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực trên cao tốc.

Tài xế Lê Văn Vũ (TPHCM) chia sẻ: “Những ngày này đi cao tốc rất dễ ùn tắc do phương tiện đông đúc. Trên hành trình từ các tỉnh miền Trung về lại TPHCM, nhiều xe chọn đi quốc lộ 1 về TPHCM nên tuyến này cũng rất đông, xe phải di chuyển rất chậm".