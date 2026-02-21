Xử lý xe khách chở 63 người

TPO - Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác của Phòng CSGT xác định trên xe khách BKS 35F-002.xx chở 63 người/43 chỗ. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện theo quy định.

Ngày 21/2, Phòng CSGT (công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với xe khách chở quá số người theo quy định.

Lúc 21h35 ngày 20/2, tại Km100 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác của Phòng CSGT đã dừng và tiến hành kiểm tra ô tô khách BKS 35F-002.xx. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác xác định trên xe chở 63 người/43 chỗ.

Làm việc với tổ công tác, lái xe T.Q.H (SN 1981, trú tại tổ 6, phường Đề Thám, tỉnh Cao Bằng) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện BKS 35F-002.xx

Tổ công tác của Phòng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe T.Q.H về hành vi: Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện quy định tại khoản 4 điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP; đồng thời đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện ô tô chở khách BKS 35F-002.xx là Đ.V.T quy định tại Khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tổ công tác kiểm tra xe khách BKS 35F-002.xx

Để đảm bảo an toàn Phòng CSGT (công an tỉnh Thái Nguyên) khuyến cáo lái xe và chủ ô tô chở khách chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luôn tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không phóng nhanh vượt ẩu, không dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, tuyệt đối không chở quá số người được phép chở của phương tiện...

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không đi xe khách chở quá số người quy định. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật cần thông báo cho lực lượng chức năng hoặc cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT để kịp thời xử lý.