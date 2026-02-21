Một tài xế xe khách dính loạt lỗi trên cao tốc, bị phạt hơn 100 triệu đồng

TPO - Kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách chỗ vi phạm hàng loạt quy định về điều kiện lái xe và thiết bị bắt buộc, tổng xử phạt hơn 100 triệu đồng.

Ngày 21/2, Tổ CSGT thuộc Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Trong quá trình kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng), tổ công tác đã lập biên bản xử lý một xe khách 36 chỗ vi phạm nhiều quy định nghiêm trọng.

Tổ CSGT của Cục CSGT kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế sử dụng giấy phép lái xe hạng D2 (chỉ được điều khiển xe đến 29 chỗ, không kể chỗ người lái) để điều khiển phương tiện 36 chỗ. Với lỗi này, tài xế bị phạt 19 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái và thiết bị giám sát hành trình của xe đều không hoạt động. Đây là các thiết bị bắt buộc đối với phương tiện kinh doanh vận tải nhằm bảo đảm an toàn và phục vụ công tác quản lý. Với các vi phạm liên quan đến thiết bị, tài xế bị phạt bổ sung 5,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định chủ phương tiện đã giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; đồng thời để phương tiện lưu thông khi các thiết bị bắt buộc không bảo đảm hoạt động. Với lỗi này, chủ xe bị xử phạt tổng cộng 80 triệu đồng và bị tước phù hiệu trong 2 tháng theo quy định.

Tổng mức xử phạt trong vụ việc là 104,5 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày để phục vụ công tác xử lý.