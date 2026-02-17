Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

CLB CAHN bị xử thua 0-3, thiệt hại tài chính nặng nề vì án phạt của AFC

Đặng Lai

TPO - Đúng như lo ngại, CLB CAHN đã bị LĐBĐ châu Á xử thua Tampines Rovers 0-3. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn đối diện với những án phạt tài chính nặng nề vì dùng cầu thủ sai quy định tại Cúp C2 châu Á.

cahn-6.jpg

Theo AFC, Stefan Mauk và Rogerio đều đã nhận thẻ vàng thứ 3 tại vòng bảng (ở trận thua 0-1 trước Tai Po). Với việc 2 cầu thủ này dính đủ 3 thẻ tại Cúp C2 châu Á, họ sẽ bị treo giò 1 trận kế tiếp. Mà đó chính là trận gặp Tampines Rovers hôm 12/2 vừa qua.

Tuy nhiên trong cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 1/8, Stefan Mauk và Rogerio đều ra sân thi đấu từ đầu, thậm chí Rogerio còn ghi bàn giúp CAHN thắng 4-0. AFC xác định đây là hành vi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu bị hủy. Thay vì thắng 4-0, CAHN bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers.

Ngoài ra, CLB CAHN còn phải nộp phạt 2.000 USD (khoảng 50 triệu đồng) và bị cắt giảm một nửa khoản hỗ trợ 80.000 USD, được hưởng theo Điều lệ AFC Champions League Two 2025/26.

cahn-vs-beijing-guoan-1.jpg
Stefan Mauk đáng ra không được xuất hiện trước Tampines ở lượt đi

Trong số 2 hình thức phạt tài chính và bị xử thua 0-3, chắc chắn việc bị xử thua 0-3 là nghiêm trọng nhất với CAHN. Từ chỗ nắm lợi thế cực lớn, đại diện Việt Nam lại đối diện một ngọn núi khó vượt tại trận lượt về. CAHN buộc phải thắng Tampines ít nhất 3-0 trên sân đối thủ thì mới có hy vọng đi tiếp.

Sau 2 trận nhận tổng cộng 10 bàn thua, Tampines rõ ràng yếu thế hơn CAHN rất nhiều nhưng với vốn liếng dẫn 3-0 theo án phạt mới nhất của AFC, Tampines có quyền tử thủ, đặc biệt khi họ đá trên sân nhà.

Tampines là đội bóng Singapore thứ 2 “thoát hiểm” sau sai lầm về đăng ký cầu thủ của đối phương. Mùa trước, Lion City Sailors từng được hưởng lợi từ sai lầm tương tự. Đội bóng này thua đậm 1-6 trước Sanfrecce Hiroshima ở lượt đi tứ kết. Tuy nhiên, Hiroshima đã sử dụng Valere Germain vi phạm tư cách thi đấu (chưa mãn hạn treo giò). AFC khi ấy xử Hiroshima từ thắng sang thua 0-3. Đại diện Nhật Bản đã không thể ngược dòng trước tỷ số này. Dù mạnh vượt trội Lion City nhưng họ vẫn dừng bước. Liệu lần này, CAHN có làm nên điều khác biệt?

Đặng Lai
#Cúp C2 châu Á #CAHN #Champions League #AFC #Tampines #Quang Hải #Văn Hậu #Polking #việt nam

