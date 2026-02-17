Nhận định Galatasaray vs Juventus, 00h45 ngày 18/2: Sức ép ở chảo lửa

TPO - Nhận định bóng đá Galatasaray vs Juventus, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Juventus có thể chịu nổi áp lực tại Rams Park? CLB thành Turin sẽ hành quân đến Istanbul cho trận lượt đi vòng play-off Champions League gặp Galatasaray với nhiều thách thức.

Nhận định trước trận đấu Galatasaray vs Juventus

Galatasaray kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ 20. Sau 8 trận đấu, đội bóng của HLV Okan Buruk tích lũy được 10 điểm, gồm 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua với hiệu số bàn thắng bại là 9:11.

Galatasaray đã không giành được chiến thắng nào trong 4 trận đấu gần nhất tại Cúp C1 châu Âu, chỉ thu về được 1 điểm. Trong 4 trận đó, họ thua tới 3. Nhưng trên sân nhà, Galatasaray vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm. Họ hạ Bodo/Glimt 3-1, hòa 1-1 với Atletico và đặc biệt là trận thắng Liverpool 1-0.

Trong tổng cộng 9 điểm đã giành được tại vòng phân hạng, Galatasaray sở hữu tới 7 điểm trên sân nhà. Tỷ lệ 77,8% trên tổng điểm cho thấy điểm tựa Rams Park là quan trọng thế nào với Galatasaray. Bên cạnh đó, họ cũng bất bại 8/9 trận gần nhất ở Cúp C1 châu khi thi đấu ở sân nhà.

Ở giải quốc nội, đội bóng của HLV Buruk đang thi đấu rất tốt. Galatasaray giành được 4 chiến thắng liên tiếp, gồm 3 ở giải vô địch quốc gia và 1 ở Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tuần trước, Galatasaray đã đánh bại Eyupspor (5-1) trên sân nhà. Nhờ vậy, Galatasaray vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Fenerbahce 3 điểm.

Galatasaray đang thi đấu rất tốt trên sân nhà

Phong độ, lịch sử đối đầu Galatasaray vs Juventus

Những gì Galatasaray đang có là thách thức với Juventus. Đội bóng của Luciano Spalletti mới đây đã hòa không bàn thắng với Monaco trên sân khách, kết thúc vòng phân hạng ở vị trí thứ 13. Họ giành được 3 chiến thắng, 4 trận hòa chỉ thua 1, tích lũy được 13 điểm với hiệu số bàn thắng bại là 14:10. Trận thua duy nhất của họ là trước Real Madrid (0-1) tại sân Santiago Bernabeu.

Nhưng như vậy không có nghĩa Juventus được đánh giá nhỉnh hơn Galatasaray ở trận đấu hôm nay. Thứ nhất, Galatasaray có điểm tựa vững vàng trên sân nhà. Thứ 2, Juventus đấu đại chiến khá tệ. Tại giải quốc nội, Juventus bị loại khỏi Cúp quốc gia sau khi thua Atalanta 0-3 ở tứ kết. Sau đó, họ hòa với Lazio 2-2 và chịu thất bại trước Inter Milan (2-3) tại Serie A. Ở Cúp C1 châu Âu, đội bóng này cũng thua Real Madrid.

Tại vòng phân hạng, Juve đã thắng 4 trận. Tuy nhiên, chỉ có 1 trong số những chiến thắng đó là ở ngoài thành phố Turin. Điều đó khiến người ta tự hỏi liệu đội bóng này có đáng tin cậy khi thi đấu trên sân khách hay không.