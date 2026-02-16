Tuyết tan khiến Thế vận hội mùa Đông khó diễn ra trong tương lai

TPO - Đến năm 2050, rất nhiều thành phố sẽ không thể đăng cai Thế vận hội mùa Đông do biến đổi khí hậu. Hoặc nếu đăng cai, nơi đó phải sử dụng tuyết nhân tạo. Thế vận hội mùa Đông được tổ chức tại Milan-Cortina đang chứng minh điều này.

Thống kê đáng báo động

Ở Thế vận hội mùa Đông đang diễn ra, sự thiếu hụt tuyết là thấy rõ. Tại nhiều địa điểm thi đấu, ban tổ chức đã phải sử dụng máy phun tuyết trong nhiều tuần. Đây là cách để bù đắp cho lượng tuyết thiếu trên các đường trượt, các nơi thi đấu những môn đòi hỏi một lượng tuyết đủ dày cho VĐV.

Chính vì phải dùng máy phun tuyết mà chi phí vận hành cho Thế vận hội mùa Đông 2026 đã gia tăng đáng kể, dẫn tới sự phản ứng khá lớn trong dư luận. Đây không phải là vấn đề mới. 2 năm trước, CNN đã thực hiện một phân tích. Bài phân tích này nhấn mạnh sự bất khả thi của việc tổ chức Thế vận hội, không chỉ mùa Đông mà cả mùa Hè ở nhiều thành phố.

Với Thế vận hội mùa Đông, nền nhiệt tăng cao khiến lượng tuyết sụt giảm. Còn với sự kiện mùa Hè, nhiều nơi ngưỡng nhiệt lên tới 40 độ gây hại cho VĐV lẫn khán giả nên cũng khó đăng cai.

Kết luận được đưa ra chỉ có 1 trong số 21 thành phố từng đăng cai Thế vận hội mùa Đông kể từ năm 1924 mới có thể tổ chức lại. Đó là Sapporo, Nhật Bản. Nơi đây, chênh lệch nhiệt độ hàng năm không nhiều. Vậy nên Sapporo vẫn đảm bảo một lượng tuyết đủ dày phục vụ cho công tác tổ chức.

Nhiều thành phố không được may mắn như vậy. Ví dụ như Sochi. Ở Thế vận hội năm 2014 tại Sochi, Nga, tỷ lệ tai nạn và chấn thương cao được cho là do nhiệt độ cao khiến lớp tuyết không đảm bảo. "Cảm giác như trượt tuyết trên bùn nhão vậy", Daniel Scott, giáo sư Đại học Waterloo, nói với CNN. Vậy nên Sochi cũng khó đăng cai lại Thế vận hội mùa Đông trong tương lai.

Tương tự như vậy, những địa điểm sau đây sẽ bị ảnh hưởng bởi nền nhiệt độ tăng cao trong những năm tới, dẫn tới thử thách khi đăng cai Olympic mùa Đông, hoặc chỉ có thể tổ chức với tuyết nhân tạo: Chamonix (Pháp), Garmisch-Partenkirchen (Đức), Sochi (Nga), Vancouver (Canada), California (Mỹ), Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Oslo (Na Uy)…

Tuyết sẽ tan dần ở nhiều thành phố

Cột mốc 2050

Nghiên cứu do Đại học Waterloo và Đại học Innsbruck thực hiện đã hé lộ một viễn cảnh đáng báo động, rằng đến năm 2050, trong số 93 khu nghỉ dưỡng cao cấp trên núi được trang bị cơ sở hạ tầng cần thiết cho các môn thể thao mùa Đông thì chỉ còn 52 khu nghỉ dưỡng đạt yêu cầu. Nơi đây có độ dày tuyết và nhiệt độ cần thiết để đăng cai Thế vận hội mùa Đông.

Theo nghiên cứu, con số này có thể giảm xuống còn 30 vào năm 2080. Tình thế đó buộc các nhà tổ chức phải nghĩ tới phương án dùng tuyết nhân tạo. Đây là điều kiện cần để mở cửa và duy trì hoạt động kinh doanh trong mùa.

Nhưng phương án này sẽ gây tốn kém. Hiện tại, để đảm bảo việc mở cửa một cơ sở du lịch, người ta đã phải chi tới 3 triệu euro cho việc tạo tuyết. Chi phí tuyết riêng lẻ dao động khoảng 3-7 euro mỗi mét khối và sẽ tăng cao trong tương lai.

Có thể dự đoán rằng từ 2050 trở về sau, ban tổ chức sẽ phải đội thêm chi phí hàng chục triệu euro để tạo tuyết. Và chắc chắn bất cứ thành phố nào đăng cai sẽ phải cân nhắc đến gánh nặng này.

Theo công bố của Ủy ban Olympic thế giới, Thế vận hội mùa Đông 2030 sẽ diễn ra ở Pháp và 2034 là Mỹ. Sau đó, câu chuyện có lẽ sẽ rất khó lường vì các thành phố sẽ rất dè dặt với sự kiện này…