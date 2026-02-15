Malaysia khó thoát cảnh bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có những phát biểu gây chú ý liên quan tới đội tuyển Malaysia và khả năng họ bị xử thua trước đội tuyển Việt Nam và Nepal do sai phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch. Theo Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John, đội tuyển có biệt danh "Harimau Malaya" gần như không thể tránh khỏi bị xử thua.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ việc một số cầu thủ Malaysia được triệu tập lên đội tuyển quốc gia bị nghi chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quốc tịch và thời gian cư trú theo luật của FIFA và AFC. Vấn đề hiện đang được đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Đây là cơ quan có thẩm quyền phân xử cao nhất trong các tranh chấp thể thao quốc tế. Nếu CAS bác đơn kháng cáo hoặc không chấp nhận lập luận bảo vệ từ phía Malaysia, AFC sẽ có cơ sở để áp dụng án phạt theo quy định hiện hành.

Theo điều lệ của AFC, việc sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu có thể dẫn tới hình thức xử thua 0-3 cho đội vi phạm. Điều này đồng nghĩa với việc Malaysia không chỉ mất điểm mà còn trao trọn ba điểm cho các đối thủ trong bảng đấu. Trong bối cảnh Malaysia đang cạnh tranh gắt gao với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, sự thay đổi này có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Việt Nam có khả năng được cộng thêm điểm, cải thiện hiệu số và nâng cao cơ hội giành vé đi tiếp.

Nếu CAS phán quyết ĐTQG Malaysia có sai phạm trong việc nhập tịch, đội tuyển có biệt danh Harimau Malaya sẽ bị xử thua trong các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và trận gặp Nepal ngày 25/3/2025, tất cả các trận đấu đều thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã xử thua đội tuyển Malaysia trong trận giao hữu quốc tế với Singapore, Palestine và Cape Verde. Điều này đồng nghĩa với việc Malaysia đã bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Phát biểu trước truyền thông Malaysia trong ngày 15/2, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết: “Theo những thông tin mà chúng tôi hiện có, nếu các cầu thủ nhập tịch Malaysia thắng kiện tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), họ chỉ có thể xin giảm án treo giò đối với cá nhân từng người”.

“Nếu thắng kiện, các cầu thủ có thể thi đấu ngay lập tức. Trường hợp cầu thủ thắng kiện ở đây là luật sư của họ chứng minh được rằng các cầu thủ không trực tiếp liên quan đến hành vi sai trái dẫn đến việc FIFA treo giò họ một năm”.