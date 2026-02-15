Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ronaldo bùng nổ sau chuỗi ngày nổi loạn ở Al Nassr

TPO - Siêu sao người Bồ Đào Nha đóng góp một bàn trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Fateh ở trận đấu rạng sáng 15/2 (giờ Hà Nội).

634153248-18560158117018981-9019443541549093202-n-688.jpg

Phút 18, Sadio Mane dốc bóng ở biên trái trước khi chuyền vào vùng cấm cho Ronaldo. CR7 dứt điểm một chạm lái trái bóng vào góc xa, đưa Al Nassr vượt lên dẫn 1-0. Sau chuỗi ngày vắng mặt, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tái hiện kiểu ăn mừng "Siu" quen thuộc, liên tục chỉ tay vào ngực như một thông điệp khẳng định cho sự trở lại.

Ronaldo tái xuất sân cỏ sau 3 trận liên tiếp không ra sân cho Al Nassr. Trước đó, CR7 đình công ở CLB để phản đối giới thượng tầng đang nắm quyền sở hữu và điều hành Ronaldo. Sau những tranh cãi gây ồn ào trên khắp phương tiện truyền thông, Ronaldo được cho đã khẳng định tiếng nói của mình, khiến giới chủ Saudi Arabia chùn chân.

Khi đạt được mục đích, Ronaldo trở lại đội hình Al Nassr để cùng CLB tiếp tục cuộc đua vô địch với Al Hilal. Sau trận thắng Al Fateh, AL Nassr rút ngắn cách biệt với Al Hilal xuống còn một điểm. Cá nhân Ronaldo đã ghi bàn thứ 18, hiện còn kém người đứng đầu danh sách "Vua dội bom" là Ivan Toney 2 bàn.

Theo A Bola, Ronaldo đình công không chỉ để phản đối Quỹ đầu tư công PIF không chịu rót tiền cho Al Nassr tham gia thị trường chuyển nhượng. CR7 nổi loạn để yêu cầu giới chủ thanh toán tiền lương chậm trễ cho nhân viên, đồng thời mở rộng quyền lực cho ban điều hành Al Nassr.

Sau cùng, Ronaldo đã thành công. Những nhân viên của Al Nassr bị chậm lương sẽ được giải quyết ngay lập tức.

Sự trở lại của Ronaldo cũng chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng CR7 chia tay Saudi Arabia sau mùa này. Hiện tại, hợp đồng của Ronaldo tại Al Nassr còn thời hạn đến tháng 6/2027. Cựu sao MU đang nhận lương khoảng 200 triệu euro/năm tại Saudi Arabia. Do đó, khi giải quyết mâu thuẫn với giới chủ, việc tiếp tục chơi bóng tại Saudi Arabia vẫn là thượng sách với Ronaldo.

Hương Ly
