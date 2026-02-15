Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Arsenal vs Wigan, 23h30 ngày 15/2: Chênh lệch đẳng cấp

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Wigan Athletic, vòng 4 FA Cup, lúc 23h30 ngày 15/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. FA Cup từng là nỗi ám ảnh của Arsenal những mùa gần đây, nhưng lần này họ đủ sức vượt qua đối thủ một cách nhẹ nhàng.

ars-vs-wigan-3.jpg

Nhận định trước trận đấu

Dù là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử FA Cup với 14 lần đăng quang, nhưng kể từ lần nâng cúp tại Wembley năm 2020, Arsenal chưa một lần tiến xa hơn vòng 4. Đó là một nghịch lý với đội bóng luôn đặt tham vọng danh hiệu lên hàng đầu trong kỷ nguyên HLV Mikel Arteta.

Ở các mùa 2020/21 và 2022/23, “Pháo thủ” đều dừng bước tại vòng 4 trước Southampton và Manchester City. Tuy nhiên, mùa giải năm nay chứng kiến hình ảnh tích cực hơn khi đại diện Bắc London khởi động chiến dịch chinh phục danh hiệu thứ 15 bằng chiến thắng thuyết phục trước Portsmouth.

Gabriel Martinelli trở thành tâm điểm với cú hat-trick ấn tượng, trong ngày Arsenal ghi cả 4 bàn thắng từ các tình huống cố định. Thống kê cho thấy họ đang là đội ghi nhiều bàn nhất từ bóng chết tại FA Cup 2025/26 tính từ vòng 1, minh chứng cho khả năng khai thác cơ hội và sự đa dạng trong phương án tấn công.

Dẫu vậy, áp lực không hề nhỏ khi Arsenal bước vào vòng đấu này sau trận hòa 1-1 trước Brentford tại Premier League, khiến khoảng cách với Manchester City trên đỉnh bảng chỉ còn 4 điểm. Cuộc đua song mã đang nóng dần lên, và bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến cục diện đảo chiều.

Điểm tựa lớn nhất của Arsenal lúc này vẫn là Emirates. Đội bóng thành London đã thắng ba trận sân nhà gần nhất kể từ thất bại trước Manchester United của HLV Michael Carrick.

Trong khi đó, Wigan Athletic ghi dấu ấn khi vượt qua Preston North End 1-0 ngay trên sân khách ở vòng 3 nhờ pha lập công của Harrison Bettoni.

Dẫu vậy, hành trình của Wigan tại FA Cup mùa này không hề bằng phẳng. Trước đó, họ phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới có thể vượt qua Barrow và Hemel Hempstead Town, qua đó có năm thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng 4.

Kể từ mùa 2017/18, thời điểm Wigan gây sốc khi đánh bại Manchester City trước khi dừng bước ở tứ kết trước Southampton, đội bóng này chưa một lần tiến vào vòng 5. Ở mùa 2024/25, họ cũng bị Fulham loại ngay tại vòng 4.

Phong độ gần đây càng khiến bức tranh thêm u ám. Sau chiến thắng trước Preston, Wigan thua năm và hòa một trong 6 trận gần nhất tại League One, trong đó có thất bại 1-2 trước Reading và trận thua đậm 1-6 trước Peterborough United.

Chuỗi thành tích nghèo nàn ấy khiến HLV Ryan Lowe mất việc. Cựu tiền vệ Glenn Whelan cùng Graham Barrow tạm thời nắm quyền trong lúc CLB tìm người kế nhiệm. Gary Caldwell, hiện dẫn dắt Exeter City, được xem là ứng viên sáng giá.

Hiện tại, Wigan vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ League One. Cuộc chạm trán với Arsenal không chỉ là thử thách chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tập thể đang khủng hoảng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu hai đội tái ngộ kể từ bán kết FA Cup 2013/14, khi thủ môn Lukasz Fabianski trở thành người hùng trên chấm luân lưu, đưa Arsenal vào chung kết. Một ký ức đẹp với “Pháo thủ”, nhưng là lời nhắc nhở rằng ở đấu trường cúp, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Thông tin lực lượng

Arsenal bước vào FA Cup với thêm những nỗi lo về nhân sự sau trận hòa trước Brentford. Trung vệ trụ cột William Saliba vắng mặt vì ốm, trong khi đội trưởng Martin Odegaard tái phát vấn đề ở đầu gối đúng thời điểm vừa trở lại sau chấn thương.

Dù kịp bình phục, ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm sử dụng cả hai cầu thủ này, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và mục tiêu đường dài tại Premier League. Bên cạnh đó, Mikel Merino (bàn chân), Max Dowman (mắt cá) và Kai Havertz (cơ) tiếp tục nằm trong danh sách ngồi ngoài.

Ở chiều tích cực, người hùng vòng trước Gabriel Martinelli, tác giả cú hat-trick ấn tượng, gần như chắc suất đá chính. HLV Mikel Arteta có thể trao cơ hội cho những cái tên ít được ra sân hơn như Kepa Arrizabalaga trong khung gỗ, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly hay tiền vệ Christian Norgaard nhằm xoay tua lực lượng nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh.

Bên phía Wigan Athletic, Baba Adeeko và Luke Robinson đã trở lại tập luyện, song chưa đạt trạng thái sẵn sàng thi đấu. Harry McHugh vẫn đang trong tiến độ hồi phục, còn James Carragher bỏ lỡ hai trận gần nhất và khả năng ra sân vẫn để ngỏ.

Tin vui hiếm hoi cho đội khách là trung vệ Jason Kerr đã hoàn toàn bình phục và nhiều khả năng sẽ đeo băng đội trưởng. Sam Tickle, từng là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal, sẽ bắt chính trong khung gỗ.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Rice; Madueke, Jesus, Martinelli

Wigan Athletic: Tickle; Fox, Aimson, Kerr; Hunt, Weir, Smith, Murray; Bettoni, Wright; Taylor

Dự đoán tỷ số: Arsenal 3-0 Wigan Athletic

Trọng Đạt
#Arsenal #Wigan #FA Cup #Dự đoán #Bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục