Nhận định Arsenal vs Wigan, 23h30 ngày 15/2: Chênh lệch đẳng cấp

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Wigan Athletic, vòng 4 FA Cup, lúc 23h30 ngày 15/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. FA Cup từng là nỗi ám ảnh của Arsenal những mùa gần đây, nhưng lần này họ đủ sức vượt qua đối thủ một cách nhẹ nhàng.

Nhận định trước trận đấu

Dù là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử FA Cup với 14 lần đăng quang, nhưng kể từ lần nâng cúp tại Wembley năm 2020, Arsenal chưa một lần tiến xa hơn vòng 4. Đó là một nghịch lý với đội bóng luôn đặt tham vọng danh hiệu lên hàng đầu trong kỷ nguyên HLV Mikel Arteta.

Ở các mùa 2020/21 và 2022/23, “Pháo thủ” đều dừng bước tại vòng 4 trước Southampton và Manchester City. Tuy nhiên, mùa giải năm nay chứng kiến hình ảnh tích cực hơn khi đại diện Bắc London khởi động chiến dịch chinh phục danh hiệu thứ 15 bằng chiến thắng thuyết phục trước Portsmouth.

Gabriel Martinelli trở thành tâm điểm với cú hat-trick ấn tượng, trong ngày Arsenal ghi cả 4 bàn thắng từ các tình huống cố định. Thống kê cho thấy họ đang là đội ghi nhiều bàn nhất từ bóng chết tại FA Cup 2025/26 tính từ vòng 1, minh chứng cho khả năng khai thác cơ hội và sự đa dạng trong phương án tấn công.

Dẫu vậy, áp lực không hề nhỏ khi Arsenal bước vào vòng đấu này sau trận hòa 1-1 trước Brentford tại Premier League, khiến khoảng cách với Manchester City trên đỉnh bảng chỉ còn 4 điểm. Cuộc đua song mã đang nóng dần lên, và bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến cục diện đảo chiều.

Điểm tựa lớn nhất của Arsenal lúc này vẫn là Emirates. Đội bóng thành London đã thắng ba trận sân nhà gần nhất kể từ thất bại trước Manchester United của HLV Michael Carrick.

Trong khi đó, Wigan Athletic ghi dấu ấn khi vượt qua Preston North End 1-0 ngay trên sân khách ở vòng 3 nhờ pha lập công của Harrison Bettoni.

Dẫu vậy, hành trình của Wigan tại FA Cup mùa này không hề bằng phẳng. Trước đó, họ phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới có thể vượt qua Barrow và Hemel Hempstead Town, qua đó có năm thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng 4.

Kể từ mùa 2017/18, thời điểm Wigan gây sốc khi đánh bại Manchester City trước khi dừng bước ở tứ kết trước Southampton, đội bóng này chưa một lần tiến vào vòng 5. Ở mùa 2024/25, họ cũng bị Fulham loại ngay tại vòng 4.

Phong độ gần đây càng khiến bức tranh thêm u ám. Sau chiến thắng trước Preston, Wigan thua năm và hòa một trong 6 trận gần nhất tại League One, trong đó có thất bại 1-2 trước Reading và trận thua đậm 1-6 trước Peterborough United.

Chuỗi thành tích nghèo nàn ấy khiến HLV Ryan Lowe mất việc. Cựu tiền vệ Glenn Whelan cùng Graham Barrow tạm thời nắm quyền trong lúc CLB tìm người kế nhiệm. Gary Caldwell, hiện dẫn dắt Exeter City, được xem là ứng viên sáng giá.

Hiện tại, Wigan vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ League One. Cuộc chạm trán với Arsenal không chỉ là thử thách chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tập thể đang khủng hoảng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu hai đội tái ngộ kể từ bán kết FA Cup 2013/14, khi thủ môn Lukasz Fabianski trở thành người hùng trên chấm luân lưu, đưa Arsenal vào chung kết. Một ký ức đẹp với “Pháo thủ”, nhưng là lời nhắc nhở rằng ở đấu trường cúp, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Thông tin lực lượng

Arsenal bước vào FA Cup với thêm những nỗi lo về nhân sự sau trận hòa trước Brentford. Trung vệ trụ cột William Saliba vắng mặt vì ốm, trong khi đội trưởng Martin Odegaard tái phát vấn đề ở đầu gối đúng thời điểm vừa trở lại sau chấn thương.

Dù kịp bình phục, ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm sử dụng cả hai cầu thủ này, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và mục tiêu đường dài tại Premier League. Bên cạnh đó, Mikel Merino (bàn chân), Max Dowman (mắt cá) và Kai Havertz (cơ) tiếp tục nằm trong danh sách ngồi ngoài.

Ở chiều tích cực, người hùng vòng trước Gabriel Martinelli, tác giả cú hat-trick ấn tượng, gần như chắc suất đá chính. HLV Mikel Arteta có thể trao cơ hội cho những cái tên ít được ra sân hơn như Kepa Arrizabalaga trong khung gỗ, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly hay tiền vệ Christian Norgaard nhằm xoay tua lực lượng nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh.

Bên phía Wigan Athletic, Baba Adeeko và Luke Robinson đã trở lại tập luyện, song chưa đạt trạng thái sẵn sàng thi đấu. Harry McHugh vẫn đang trong tiến độ hồi phục, còn James Carragher bỏ lỡ hai trận gần nhất và khả năng ra sân vẫn để ngỏ.

Tin vui hiếm hoi cho đội khách là trung vệ Jason Kerr đã hoàn toàn bình phục và nhiều khả năng sẽ đeo băng đội trưởng. Sam Tickle, từng là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal, sẽ bắt chính trong khung gỗ.