Man City nhọc nhằn vượt ải Salford, tân binh Guehi ghi dấu ấn

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội hình xoay tua mạnh mẽ của Man City đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng trước đại diện League Two Salford City ở vòng 4 FA Cup.

2.jpg
Marc Guehi ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Man City.

Man City, đội bóng từng 7 lần vô địch, khởi đầu như mơ khi Alfie Dorrington phản lưới nhà ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, lợi thế sớm không giúp thầy trò Pep Guardiola kiểm soát hoàn toàn thế trận. Với 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, Man City chơi thiếu sắc bén và còn chịu tổn thất khi hậu vệ Max Alleyne buộc phải rời sân vì chấn thương ở phút 22.

Sau bàn thua, Salford nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cựu tiền vệ Liverpool Ben Woodburn khiến James Trafford phải trổ tài cứu thua, trước khi Brandon Cooper đánh đầu chệch cột trong gang tấc ở cuối hiệp một.

Sau giờ nghỉ, đội khách tiếp tục gây sức ép. Kelly N’Mai có pha dứt điểm đưa bóng trúng ngực Trafford, khiến khung thành chủ nhà nhiều phen chao đảo.

Trong bối cảnh thiếu vắng Erling Haaland, Guardiola buộc phải tung thêm Antoine Semenyo, Marc Guehi và Nico O’Reilly nhằm gia tăng tốc độ và sức sáng tạo. Sự điều chỉnh này phát huy hiệu quả ở phút 81 khi tân binh 20 triệu bảng Guehi ập vào ghi bàn đầu tiên cho Man City, sau tình huống thủ môn Matthew Young đẩy bóng không dứt khoát.

1.jpg

Man City: Chưa thuyết phục nhưng đủ bản lĩnh

Chiến thắng trước Salford giúp Man City nối dài chuỗi 17 trận toàn thắng trên sân nhà tại FA Cup kể từ sau thất bại trước Middlesbrough năm 2015. Trong chuỗi trận đó, đội chủ sân Etihad ghi tới 77 bàn và giữ sạch lưới 11 trận.

Tuy nhiên, đây không phải màn trình diễn khiến người hâm mộ hài lòng. Salford, CLB hạng Tư được đồng sở hữu bởi các cựu danh thủ Gary Neville và David Beckham, đã chơi kiên cường và chỉ thực sự sụp đổ khi bàn thắng thứ hai xuất hiện ở những phút cuối.

Dẫu vậy, Man City vẫn có những tín hiệu tích cực. John Stones có trận đá chính đầu tiên kể từ tháng 11 mà không gặp vấn đề thể lực. James Trafford, trong lần bắt thay Gianluigi Donnarumma, cũng thể hiện sự chắc chắn với nhiều pha cứu thua quan trọng, qua đó nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí ở trận chung kết Carabao Cup với Arsenal sắp tới.

Quan trọng hơn, bàn thắng đầu tiên của Guehi trong màu áo Man City không chỉ giải tỏa áp lực cho khán đài Etihad mà còn khẳng định chiều sâu đội hình của Guardiola, yếu tố có thể trở thành chìa khóa trong hành trình hướng tới trận chung kết FA Cup thứ tư liên tiếp.

Man City chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng ở những giải đấu cúp, điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng và họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trọng Đạt
