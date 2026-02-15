Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

CAHN đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 dù thắng 4-0 trước đối thủ Singapore

Đặng Lai

TPO - CAHN đang đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers và gặp rất nhiều bất lợi ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Á.

cahn-vs-beijing-guoan-4.jpg

Trong trận lượt đi tại Hàng Đẫy, CAHN đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối, thắng đại diện Singapore 4-0. Cú đúp của Quang Hải, những bàn thắng của Rogerio hay Đình Bắc mở toang cửa đi tiếp cho đội bóng Việt Nam.

Tuy nhiên, rất trớ trêu là CAHN lại dùng cầu thủ sai luật. Theo thống kê của AFC, Stefan Mauk và Rogerio đều đã nhận thẻ vàng thứ 3 tại vòng bảng (ở trận thua 0-1 trước Tai Po). Với việc 2 cầu thủ này dính đủ 3 thẻ tại Champions League Two thì họ sẽ bị treo giò 1 trận kế tiếp. Mà đó chính là trận gặp Tampines Rovers.

Tuy nhiên trong cuộc so tài vào ngày 12/2 vừa qua, Stefan Mauk và Rogerio đều ra sân thi đấu từ đầu, thậm chí Rogerio còn ghi bàn. Đây là thiếu sót rất tai hại trong khâu hậu cần của đội bóng Việt Nam. Nếu AFC xác định đây là hành vi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu có thể bị hủy và xử thua 0-3 cho CAHN.

cahn-vs-beijing-guoan-11.jpg
Mauk đã nhận đủ 3 thẻ vàng nhưng vẫn ra sân

Điều lệ kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu lục có quy định điều này. Cách đây không lâu, cũng tại Cúp C2 châu Á và cũng trong trận gặp một đội bóng Singapre khác là Lion City, đội bóng rất mạnh của Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima bị xử thua 0-3

Nguyên nhân của sự việc không khác trường hợp của CAHN là bao. Sanfrecce Hiroshima sử dụng Valere Germain trong trận đấu với Lion City Sailors vào ngày 5/3/2025 thuộc vòng tứ kết. Khi ấy, Germain đang lĩnh án treo giò từ AFC nhưng Sanfrecce Hiroshima không để ý, vẫn đăng ký tiền đạo này thi đấu.

Vì vậy, dù thắng 6-1 nhưng Sanfrecce Hiroshima lại bị xử thua 0-3, qua đó dừng bước ở tứ kết do lượt về họ không thể lật ngược thế cờ. Một án phạt tương tự đang chờ CAHN và nếu như vậy, họ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong trận lượt về trên đất Singapore.

Đặng Lai
#Champions League Two #AFC #CAHN #án phạt AFC #bóng đá châu Á #Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục