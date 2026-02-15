Thể thao Nam Mỹ có tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử Olympic mùa Đông

Lucas Pinheiro Braathen (giữa) ăn mừng chiến thắng.

Ngày 14/2 (giờ châu Âu), Lucas Pinheiro Braathen về nhất nội dung "giant slalom" (lượn qua cột mốc với khoảng cách lớn) của môn trượt tuyết đổ đèo tại Olympic mùa Đông 2026. Anh cán đích nhanh hơn đương kim vô địch Marco Odermatt người Thụy Sỹ chỉ với cách biệt 0,58 giây. "Đó là một khoảnh khắc khó có thể nắm bắt được, mặc dù rõ ràng là tôi đã trở thành nhà vô địch Olympic", Pinheiro Braathen nói sau khi giành chiến thắng. "Mặc dù tôi có niềm tin mãnh liệt và biết rằng điều này đã được định sẵn cho tôi, nhưng việc biến giấc mơ đó thành hiện thực vẫn thật khó tin. Tôi không thể nào tin nổi.

Tôi đã trượt tuyết bằng cả trái tim mình, và khi bạn trượt tuyết theo cách của riêng bạn, mọi thứ đều có thể xảy ra. Điều duy nhất quan trọng với tôi là tôi vẫn giữ được bản sắc của mình. Tôi là một vận động viên trượt tuyết người Brazil đã trở thành nhà vô địch Olympic."

Pinheiro Braathen xuất thân từ một gia đình có mẹ là người Brazil và bố là người Na Uy. Anh mới chỉ thi đấu cho đội tuyển Brazil vào năm 2024, còn trước đó anh thi đấu cho Na Uy. Anh đã lập được nhiều kỷ lục đầu tiên với Brazil: Vận động viên trượt tuyết đổ đèo người Brazil đầu tiên giành huy chương tại World Cup năm ngoái và chiến thắng World Cup đầu tiên cho quốc gia này. Giờ đây, Pinheiro Braathen là vận động viên đầu tiên đến từ Nam Mỹ mang về huy chương và huy chương vàng tại Olympic mùa đông.

Anh cũng dành lời cảm ơn đặc biệt đến Liên đoàn Trượt tuyết Na Uy. "Tôi không hề có sự thù hận hay ác cảm nào về những gì đã xảy ra," anh ấy nói. “Tôi chỉ biết ơn, bởi vì chính những khác biệt trong quan điểm của chúng ta đã buộc tôi phải đối mặt với chính mình để theo đuổi ước mơ. Và chính sự quyết tâm và sức mạnh đó đã đưa tôi lên đỉnh cao của Olympic."