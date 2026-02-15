Tuyển nữ Việt Nam khép lại chuyến rèn quân tại Trung Quốc, sẵn sàng cho VCK châu Á 2026

TPO - Ngày 14/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại Hà Nội, khép lại chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thâm Quyến (Trung Quốc), bước chạy đà quan trọng trước thềm VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Chuyến tập huấn tại Thâm Quyến là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam trong lộ trình hướng tới VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Tại đây, ban huấn luyện xây dựng giáo án tập luyện kết hợp thi đấu giao hữu nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm các phương án nhân sự và hoàn thiện lối chơi.

Không chỉ chú trọng nâng cao nền tảng thể lực, sức bền và khả năng phối hợp chiến thuật, ban huấn luyện còn mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân cọ xát. Đây được xem là bước đi cần thiết trong quá trình làm mới lực lượng, tạo chiều sâu đội hình cho những mục tiêu dài hạn.

Theo kế hoạch, sáng nay 15/2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để duy trì nhịp vận động và hoàn tất các nội dung chuyên môn cuối cùng trước khi tạm nghỉ. Sau buổi tập này, các cầu thủ sẽ trở về địa phương đón Tết cùng gia đình.

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), toàn đội hội quân trở lại, tiếp tục tập luyện hướng đến VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa.

Giải đấu diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3) trên sân Perth Rectangular.