Harry Kane chạm mốc 500 bàn thắng, Bayern vững vàng ngôi đầu Bundesliga

TPO - Cú đúp của Harry Kane giúp Bayern Munich đánh bại Werder Bremen 3-0 ngay trên sân khách ở vòng 22. Cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp càng tô đậm mùa giải bùng nổ của chân sút người Anh tại Bundesliga.

Phút 22, đội trưởng tuyển Anh mở tỷ số từ chấm 11m, quả phạt đền thứ 9 thành công của anh tại giải quốc nội mùa này, sau khi VAR xác định Senne Lynen phạm lỗi với tài năng trẻ Lennart Karl trong vòng cấm.

Chỉ ba phút sau, chân sút 32 tuổi nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm, bóng dội cột dọc trước khi bay vào lưới.

Bàn thắng này cũng giúp Kane chính thức chạm mốc 500 bàn thắng sau 743 trận đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia, trong đó có đúng 100 bàn được ghi từ chấm phạt đền.

Tính đến thời điểm hiện tại, Kane đã có 41 pha lập công cho đội bóng xứ Bavaria mùa này, riêng tại Bundesliga là 26 bàn- thành tích giúp Bayern duy trì ưu thế trước Borussia Dortmund, đội vừa thắng đậm Mainz 05 4-0 ở trận đấu sớm.

Điểm trừ hiếm hoi của Bayern đến vào cuối hiệp một, khi thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer buộc phải rời sân vì vấn đề ở bắp chân, nhường chỗ cho Jonas Urbig. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến thế trận vượt trội của đội khách.

Phút 70, Leon Goretzka khống chế gọn gàng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút căng vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho đoàn quân của HLV Vincent Kompany.

Kết quả này giúp Bayern Munich tái lập khoảng cách sáu điểm so với nhì bảng Dortmund ở Bundesliga.

Vòng đấu tới, Bayern sẽ tiếp đón Eintracht Frankfurt vào thứ 7, với cơ hội nới rộng cách biệt lên 9 điểm nếu Dortmund sảy chân trong chuyến làm khách trước RB Leipzig.