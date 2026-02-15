Nhận định bóng đá Napoli vs Roma, 02h45 ngày 16/2: Điểm tựa sân nhà

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá trận Napoli vs Roma diễn ra vào lúc 02h45 ngày 16/2 ở vòng 25 Serie A 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Napoli được đánh giá có cơ hội chiến thắng nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà trước AS Roma.

anh-chup-man-hinh-2026-02-15-luc-065416.png
Không dễ để Napoli giành đủ 3 điểm trước AS Roma

Nhận định trước trận đấu Napoli vs Roma

Napoli đang có phong độ khá ổn định tại Serie A với 2 chiến thắng trong 3 vòng gần nhất. Họ buộc phải thắng Roma trong cuộc đối đầu ở vòng này nếu muốn duy trì cơ hội bám đuổi với đội đầu bảng Inter Milan. Cách biệt giữa đôi bên hiện tại đang là 9 điểm và nếu không vượt qua Roma, Napoli gần như khó có cơ hội vô địch.

Tuy nhiên, Roma lại không phải đối thủ "dễ xơi" ở thời điểm hiện tại. Với bộ đôi Pellegrini và Cristante, tuyến giữa Roma được vận hành chặt chẽ, hỗ trợ đặc biệt tốt cho hệ thống phòng ngự. Roma mới chỉ thủng lưới 14 bàn ở mùa giải này, con số rất ấn tượng của hàng thủ.

Phải chơi trên sân khách, Roma chắc chắn sẽ ưu tiên cho khâu phòng ngự. Điều này dự báo sẽ gây khó khăn đối với Napoli. Đang ở vị trí thứ 5, Roma cũng cần điểm cho cuộc đua vào tốp trên.

Điểm thuận lợi của Napoli là được chơi trên sân nhà. Theo thống kê ở mùa giải này, họ bất bại 13 trận trên sân nhà, trong đó có tới 9 chiến thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Các trận đấu giữa Napoli và Roma thường diễn ra chặt chẽ và ít bàn thắng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Napoli thắng 2, hoà 2 và thua 1. Kết quả này cho thấy đôi bên khá cân bằng.

Trong 5 trận gần nhất, Napoli thắng 2, thua 2 và hoà 1. Roma trong khi đó thắng 2, hoà 2 và thua 1. Cả hai có phong độ ổn định ở Serie A. Napoli có phần bất lợi về lực lượng khi vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, gồm Kevin de Bruyne, David Neres, Di Lorenzo, Frank Anguissa và Billy Gilmour. Cùng lý do trên, Roma mất 2 cầu thủ Artem Dovbyk và Manu Kone. Bên cạnh đó, Napoli cũng không có sự phục vụ của Juan Jesus vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Napoli vs Roma

Napoli : Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, Giovane, Spinazzola; Elmas, Vergara; Hojlund

Roma : Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Franca; Dybala, Pellegrini; Malen

Dự đoán tỷ số: Napoli 1-1 Roma

Tiểu Yến
#Serie A #Napoli #AS Roma #Kevin de Bruyne

