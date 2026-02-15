Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Song tấu Salah-Szoboszlai đưa Liverpool đại phá Brighton

Tiểu Yến
TPO - Salah và Szoboszlai đóng góp 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Brighton ở vòng 4 FA Cup diễn ra rạng sáng 15/2 (giờ Việt Nam).

anh-chup-man-hinh-2026-02-15-luc-063526.png
Salah và Szoboszlai đang có phong độ cao trong màu áo Liverpool

Bàn mở tỷ số của Liverpool được ghi do công của Curtis Jones vào cuối hiệp 1. Trước đó vào phút 35, Gakpo đã có pha đánh đầu tung lưới Brighton nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Ở trận đấu này, Liverpool không quá áp đảo đối thủ về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ lại tỏ ra đặc biệt hiệu quả ở các tình huống tấn công với tốc độ cao và tận dụng cơ hội.

Vào đầu hiệp 2, Brighton đã nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà. Nhưng trong khi còn chưa thành công, họ đã "dính" đòn đánh nhanh của đối thủ. Phút 56, Kerkez chuyền đổi cánh và Salah thực hiện cú đệm 1 chạm cho Szoboszlai dứt điểm phá lưới Brighton. Đây cũng là bàn thắng thứ 10 từ đầu mùa giải của Szoboszlai.

Chiến thắng 3-0 cho Liverpool được ấn định ở phút 68 và người lập công không ai khác, là Mohamed Salah. Hậu vệ Kadioglu đã vật ngã Salah trong nỗ lực truy cản pha đi bóng trong vòng cấm đem lại quả phạt 11m cho Liverpool. Tiền đạo Ai Cập không lỡ cơ hội ghi bàn.

Chiến thắng 3-0 trước Brighton đã đưa Liverpool nối gót Chelsea giành quyền vào vòng 5 FA Cup.

Tiểu Yến
