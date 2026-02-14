'Thần trượt băng' Malinin sụp đổ, tạo cú sốc không tưởng ở Thế vận hội mùa Đông 2026

TPO - Ở nội dung đơn nam bộ môn trượt băng nghệ thuật, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào màn trình diễn của "thần trượt băng" Ilia Malinin. Dù vậy, từ sự kỳ vọng lớn, Malinin tự biến sân khấu của mình thành thảm họa.

Malinin bước lên sàn trượt băng nghệ thuật ở Thế vận hội Mùa đông 2026 với tư cách là ứng viên số 1 giành HCV. VĐV người Mỹ hướng tới Italia với phong độ cực cao khi là đương kim vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới (World Champion 2024) và liên tục về nhất ở các chặng Grand Prix. Malinin là người duy nhất thực hiện thành công cú nhảy quad axel ở sàn đấu chính thức.

Tất cả cùng chờ đợi Malinin thực hiện cú quad axel - kỹ thuật siêu khó trong trượt băng nghệ thuật, đã giúp VĐV người Mỹ tạo dựng thương hiệu "độc nhất vô nhị". Tuy nhiên, Malinin thực hiện sai kỹ thuật, phải hạ từ 4 vòng xuống còn 1 vòng nhảy xoay trên không.



Sau đó, Malinin không thực hiện hoàn hảo cú quad loop (hạ vòng) và ngã trên băng khi thực hiện cú quad lutz (nhảy xoay 4 vòng trên không, tiếp đất bằng lưỡi giày một chân). Sai lầm tiếp nối sai lầm với Malinin, tạo nên cảnh tượng khó tin ở Thế vận hội mùa Đông 2026.

Reuters gọi thất bại của Malinin là "cú sốc lớn nhất lịch sử trượt băng nghệ thuật Thế vận hội mùa đông". Yahoo Sports gọi đây là bi kịch khi Malinin nắm trong tay mọi lợi thế để chiến thắng. Chỉ với một cú quad axel thành công, Malinin sẽ áp đảo tất cả, tạo nên khoảnh khắc lịch sử ở Thế vận hội mùa Đông. Và khi Malinin thất bại, hiển nhiên là từ khoảnh khắc lịch sử thành bi kịch cho "thần trượt băng".

Malinin ngã sau cú quad lutz và đây là dấu chấm hết.

"Cuối phần thi, Malinin vô cùng suy sụp và liên tục lắc đầu. Anh không thể tin vào cơn ác mộng mà mình vừa đối diện trên sân khấu lớn nhất của môn thể thao này. Chung cuộc, Malinin xếp hạng 8, một cú sốc thật sự với đại diện ưu tú của thể thao Mỹ ở Thế vận hội mùa Đông năm nay", Reuters viết.

Ở chiều ngược lại, niềm vui thuộc về Mikhail Shaidorov, VĐV người Kazakhstan. Yuma Kaguyama và Shun Sato (Nhật Bản) lần lượt giành HCB và HCĐ. Từ thế tưởng chừng tấm HCV nội dung đơn nam trượt băng nghệ thuật 99% về tay Malinin, Shaidorov đã mang về tấm huy chương quý giá, lần đầu tiên cho Kazakhstan.

Yahoo Sports nhận định Malinin chỉ mới 21 tuổi, giờ phải đối diện với sức ép từ truyền thông, ống kính và micro. Tất cả đều muốn đặt câu hỏi: "Tại sao điều này lại có thể xảy ra. Tại sao một VĐV đang thống trị bộ môn này, đã vô địch thế giới 2 lần liên tiếp, lại có thể sụp đổ đột ngột đến vậy?".

Malinin đã lên tiếng sau thất bại: "Tất cả những gì tôi có thể làm là ra sân và tin tưởng bản thân. Tất nhiên, không giải đấu nào giống nhau cả. Đây là Thế vận hội mùa Đông, mọi người chỉ thật sự nhận ra áp lực và hồi hộp khi có sự cố xảy ra. Tôi cảm thấy mình bị sức ép áp đảo và không còn kiểm soát bản thân".