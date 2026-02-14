Nhận định Aston Villa vs Newcastle, 00h45 ngày 15/2: Không thể bung sức

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Newcastle, vòng 4 FA Cup lúc 00h45 ngày 15/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Aston Villa và Newcastle. Villa và Newcastle nhiều khả năng chỉ sử dụng đội hình hai cho trận đấu đêm nay.

Nhận định Aston Villa vs Newcastle

Aston Villa và Newcastle khá đen đủi khi liên tiếp phải đụng độ các đối thủ khó chơi ở FA Cup. Tại vòng 3, Villa đánh bại Tottenham 2-1 trên sân khách, trong khi Newcastle vượt qua Bournemouth 4-3 sau cuộc rượt đuổi tỷ số đáng kinh ngạc tại sân nhà.

Ở vòng này, hai đội sẽ đối đầu với nhau trong bối cảnh có nhiều mục tiêu quan trọng hơn. Nếu đây là vòng bán kết, Villa và Newcastle chắc chắn sẽ tung đội hình mạnh nhất để hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, đây mới là vòng 4 FA Cup và đôi bên rõ ràng phải toan tính nhiều hơn trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc với các mục tiêu quan trọng hơn.

Aston Villa đang đứng thứ 3 ở Ngoại hạng Anh và tràn đầy cơ hội giành vé trở lại Cúp C1 châu Âu mùa sau. Đội bóng của HLV Unai Emery cũng đã lọt vào vòng 1/8 cúp C2 châu Âu và cần duy trì sức mạnh cho giai đoạn nước rút sắp tới. Đừng quên, Villa đã mất Boubacar Kamara, Youri Tielemans và John McGinn vì chấn thương, và HLV người Tây Ban Nha đương nhiên không muốn có thêm tổn thất nào khác.

Trong khi đó, Newcastle sẽ làm khách của Qarabag ở vòng playoff Cúp C1 châu Âu ngay sau trận đấu này. Không ai có thể trách móc HLV Eddie Howe nếu ông cất giữ các trụ cột cho trận đấu vào thứ 4 tuần sau.

Về lý thuyết, Villa đang “thảnh thơi” hơn và được phép sử dụng nhiều ngôi sao hơn mà không cần lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, phong độ của đội chủ sân Villa Park trồi sụt liên tục trong thời gian qua, và điều đó có thể thúc đẩy HLV Unai Emery xem nhẹ FA Cup. Ngược lại, Newcastle không có nhiều lựa chọn. Với họ, giành vé vào vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu quan trọng hơn nhiều so với việc vào vòng 5 FA Cup.

Hơn nữa, Newcastle cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng lực lượng khá lớn. Họ sẽ thiếu vắng Joelinton và Lewis Miley, trong khi Bruno Guimaraes vẫn chưa chắc chắn ra sân sau khi gặp vấn đề ở gân kheo trong trận thắng Tottenham.

Với bối cảnh đó, cộng thêm lợi thế sân nhà, Aston Villa được kỳ vọng sẽ đánh bại Newcastle để đi tiếp. Trận đấu cũng khó căng thẳng như mong đợi của người hâm mộ, khi đôi bên đều cần hạn chế các ca chấn thương mới.

Phong độ Aston Villa vs Newcastle