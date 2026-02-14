Nhận định Real Madrid vs Sociedad, 3h00 ngày 15/2: Đánh chiếm ngôi đầu

Nhận định trước trận Real Madrid vs Sociedad

Trên bảng xếp hạng La Liga, Real Madrid có 57 điểm sau 23 vòng, xếp sau Barcelona với khoảng cách chỉ một điểm. "Kền kền trắng" phải thắng Sociedad để tạm chiếm ngôi đầu trước khi Barca ra sân vào rạng sáng thứ 2 tuần sau. Hơn ai hết, HLV Arbeloa hiểu một cú sẩy chân ở giai đoạn then chốt như hiện tại có thể kéo trôi nỗ lực ở cả mùa giải.

Cuối tuần trước, Real thắng Valencia 2-0. Việc bị loại sớm ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha giúp Real có trọn vẹn một tuần nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng trước khi tiếp đón Sociedad.

Đối thủ đêm nay của Real là một Sociedad thắng 4, hòa một trong 5 trận gần đây. Sociedad đang hừng hực khí thế và quyết tâm khi khoảng cách giữa họ với vị trí dự cúp C3 chỉ là 3 điểm. Cơ hội cạnh tranh vé dự Europa League với Sociedad còn nguyên. Để cải thiện thứ hạng, Sociedad cần giành điểm ở những trận đấu với nhóm "big six", trước hết là chính Real.

Sociedad đang có phong độ tốt nhưng Real còn tốt hơn ở hiện tại. Thầy trò HLV Arbeloa đã thắng thông 7 trận tại La Liga. Bỏ qua những thất bại đáng quên ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp nhà Vua, trên đường đua La Liga, "Kền kền trắng" vẫn đi đúng hướng và họ cần phát huy điều đó.

Phong độ, thành tích đối đầu Real Madrid vs Sociedad

5 lần gặp nhau giữa 2 CLB gần đây, Real thắng 4, hòa một. Mùa trước, đội chủ sân Bernabeu dễ dàng thắng Sociedad 2-0 khi tiếp đón đối thủ. Ở trận lượt đi mùa này, Real cũng thắng Sociedad 2-1 bằng thế trận tương đối vất vả.

Sau 11 trận chơi trên sân nhà mùa này, Real giành 30/33 điểm. Trong khi đó, Sociedad chỉ giành 11 điểm sau 11 chuyến làm khách. Phong độ trái ngược của Real trên sân nhà và Sociedad khi làm khách chính là khác biệt ở trận đấu đêm nay. Đây là lý do chính Real được dự đoán nắm tỷ lệ thắng lên tới 70%, trong khi mục tiêu thiết thực cho Sociedad là giành một điểm ra về.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Sociedad

Real không có sự phục vụ của Militao, Bellingham, Mendy và Rodrigo vì chấn thương. Asencio khó ra sân vì đang bị ốm. Mbappe vắng mặt ở buổi tập gần nhất vì một vấn đề nhẹ ở đầu gối, song Real vẫn kiên nhẫn chờ siêu sao người Pháp ra sân ở trận này.

"Kền kền trắng" đón Vinicius trở lại sau án treo giò. Alexander-Arnold cũng sẵn sàng ra sân sau khi hồi phục chấn thương. Về cơ bản, Real vẫn có lực lượng tốt, sung sức để đối đầu Sociedad.

Đội khách không có sự phục vụ của Kubo, Marrero vì chấn thương. Mendez vắng mặt vì án treo giò. Zakharyan, Barrenetxea và Sucic là các ca chấn thương dài hạn từ trước. Lực lượng của Sociedad đang ảnh hưởng nặng vì chấn thương, thẻ phạt. So với Real, chiều sâu lực lượng của Sociedad mỏng hơn, do đó gặp khó trong việc xoay tua.

Đội hình dự kiến Real vs Sociedad.