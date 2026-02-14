Lê Chúc An bản lĩnh vượt cắt tại WAAP 2026, tiếp tục hành trình ở Royal Wellington

TPO - Golfer Lê Chúc An tiếp tục khẳng định sự tiến bộ trên đấu trường quốc tế khi lần thứ hai liên tiếp vượt qua nhát cắt tại Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương 2026. Sau 36 hố đầy thử thách tại Royal Wellington, đại diện Việt Nam ghi tổng +6 và góp mặt trong hai vòng đấu quyết định.

Lê Chúc An hoàn tất hai vòng đầu tại Royal Wellington Golf Club với điểm số 74-76 gậy, đạt tổng +6, tạm xếp T47 sau 36 hố. Trong bối cảnh mặt sân có độ khó cao, thời tiết mưa lớn ảnh hưởng đáng kể đến điều kiện thi đấu, kết quả này được đánh giá là nỗ lực đáng ghi nhận của golfer 18 tuổi.

Ở vòng 1, Chúc An khởi đầu tương đối tích cực với 74 gậy (+2). Dù còn một số tình huống xử lý chưa trọn vẹn, cô vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt ở nửa sau vòng đấu, để giữ mình trong nhóm có khả năng cạnh tranh suất qua cut.

Bước sang vòng 2, áp lực gia tăng khi ranh giới cắt loại đến gần. Trong điều kiện mưa lớn và gió thay đổi thất thường, Chúc An ghi 76 gậy (+4). Điểm nhấn của vòng đấu là birdie ở hố 10, bên cạnh đó là một số bogey ở các hố par 4 có độ khó cao. Dù vậy, golfer trẻ Việt Nam vẫn kiểm soát tốt nhịp độ thi đấu, hạn chế sai lầm nghiêm trọng và hoàn thành mục tiêu vượt cắt.

Chia sẻ sau vòng 2, Chúc An cho biết: “Vòng đấu thứ hai tương đối khó khăn vì thời tiết có mưa lớn. 9 hố đầu khá ổn, nhưng 9 hố sau em hụt năng lượng nên chưa thể thực hiện những cú đánh tốt nhất. Em hi vọng hai vòng tiếp theo sẽ tự tin hơn để có được những vòng âm gậy.”

Đây là lần thứ hai liên tiếp Lê Chúc An vượt qua nhát cắt tại WAAP, sau thành tích T30 trên sân Hoiana Shores năm ngoái. Sự tiến bộ về bản lĩnh thi đấu và khả năng thích ứng điều kiện sân bãi cho thấy bước trưởng thành rõ rệt của golfer trẻ Việt Nam khi bước ra sân chơi quốc tế.

Ngôi đầu bảng sau 2 vòng thuộc về Yang Yunseo (Hàn Quốc) với tổng điểm -13 (64-67), thể hiện phong độ ấn tượng và tạo khoảng cách đáng kể so với phần còn lại.

Diễn ra từ ngày 12 - 15/2, WAAP được xem là “cánh cửa vàng” dành cho các tài năng trẻ nữ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhà vô địch sẽ nhận suất mời tham dự ba giải major danh giá gồm AIG Women's Open, Amundi Evian Championship và The Chevron Championship.