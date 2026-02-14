Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định Liverpool vs Brighton, 03h00 ngày 15/2: Điểm tựa Anfield

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, FA Cup Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool và Brighton đều thi đấu thất thường nhưng tại Anfield, tình hình sẽ rất khác. Brighton thua cả 3 trận gần nhất ở sân bóng này và nhiều khả năng đêm nay sẽ là lần thứ 4.

img-8131.jpg

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Brighton

Liverpool sẽ tiếp đón Brighton trong trận đấu vòng 4 FA Cup mùa giải 2025/26. Sân Anfield sẽ chứng kiến ​​trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng thuộc Premier League và đang nỗ lực tìm kiếm một danh hiệu an ủi.

Đội bóng do HLV Arne Slot dẫn dắt đang thể hiện phong độ không ổn định, và trận đấu sắp tới sẽ không dễ dàng đối với họ. Rất may là Liverpool sẽ được chơi trên sân nhà, và Liverpool phải tận dụng lợi thế này.

Có thể thi đấu kém cỏi ở những chuyến đi xa như khi Liverpool thua Crystal Palace, thua Brentford hay MU nhưng tại Anfield, đội bóng vùng Merseyside vẫn tỏ ra vững vàng. 9 trận sân nhà gần đây họ chỉ thua 1. Và đó là trận thua 1-2 trước Man City ở những giây cuối cùng vào 8/2 vừa qua. Còn lại thầy trò Arne Slot đã thắng 5 trận, gồm màn vùi dập Barnsley 4-1 tại FA Cup.

Dù chưa thực sự là chính mình nhưng trên Anfield, Liverpool vẫn thi đấu không đến nỗi nào. Sân nhà đang là điểm tựa để đội bóng này hy vọng tiến vào Tốp 4 Ngoại hạng Anh và trước mắt là giành vé vào chung kết FA Cup, qua đó cứu vãn mùa giải 2025/26.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Brighton

Brighton đã thi đấu dưới phong độ trong hai trận gần đây và nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong trận đấu sắp tới. Những màn trình diễn của họ ở chiến dịch này là rất khó lường. Từng đánh bại Man City, Chelsea rồi Newcastle tại Ngoại hạng Anh, từng loại MU khỏi FA Cup nhưng Brighton lại không thể thắng trước những “chú lùn” như Crystal Palace, West Ham, Bournemouth, Fulham...

capture.png

5 lần ra sân vừa qua Brighton không thắng trận nào, với 3 trong số đó là các thất bại. 2 trận gần nhất Mòng biển không ghi nổi bàn nào. Đây là nỗi lo của đội bóng trước giờ đối đầu Liverpool.

Thành tích của Brighton trước Liverpool trong vài lần gặp nhau gần đây cũng là rất tệ. Tại Anfield, họ toàn thua 3 lần gặp gỡ gần nhất với tỷ số 1-2. Brighton cần phải cải thiện chiến thuật và tinh thần để có thể thi đấu mạnh mẽ hơn trong trận đấu tới. Nhưng với đội hình sứt mẻ, liệu họ có thể làm được điều này?

Thông tin lực lượng Liverpool vs Brighton

Cả 2 đều đau đầu về nhân sự. Jeremie Frimpong, Stefan Bajcetic, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley và Wataru Endo sẽ không thể ra sân cho Liverpool vì chấn thương.

Bên kia chiến tuyến, Brighton sẽ không có sự phục vụ của Stefanos Tzimas, Solly March, Adam Webster và Carlos Baleba. Họ chưa đủ thể lực thi đấu. Mats Wieffer và Yasin Ayari cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân. Chính việc mất nhiều trụ cột cũng là lý do khiến Brighton thi đấu kém cỏi trong thời gian qua.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Brighton

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Elliott; Salah, Wirtz, Gakpo.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Gross, Milner, Hinshelwood; Gómez, Welbeck, Mitoma.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 3-1 Brighton

Đặng Lai
