Võ Việt Anh: Hành trình vươn tới đỉnh cao của cậu bé ‘văn võ song toàn’

TPO - Nước mắt tuổi lên 4, tấm HCV SEA Games lấp lánh và những buổi tập khắc nghiệt đã mở ra con đường taekwondo của Võ Việt Anh. Hơn một thập kỷ kiên trì, cậu bé ngày nào giờ trở thành gương mặt trẻ giàu bản lĩnh, biết cân bằng giữa võ đạo và học đường trên hành trình chinh phục vinh quang.

Võ Việt Anh - gương mặt trẻ nổi bật của taekwondo Việt Nam.

Hành trình võ đạo bắt đầu từ nước mắt

Một buổi sáng đầu tháng 4/2015, trong phòng tập taekwondo tại Hà Nội, cậu bé vừa tròn 4 tuổi nép sát cánh cửa, hai tay bám chặt vạt áo mẹ. Trước mắt em là một thế giới hoàn toàn xa lạ: tiếng hô dõng dạc, những cú đá xé gió, bầu không khí nghiêm cẩn của võ đường. Việt Anh khi ấy sợ hãi, bật khóc, lắc đầu không chịu bước lên thảm tập.

Rồi khoảnh khắc như mơ xuất hiện. HLV Nguyễn Đình Toàn (nhà vô địch taekwondo thế giới) tiến lại gần, cúi xuống và nhẹ nhàng đeo lên cổ em chiếc Huy chương Vàng SEA Games 25. Ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập. Đôi mắt cậu bé mở to. Tiếng khóc bỗng chốc im bặt. Võ Việt Anh, khi đó còn chưa hiểu “võ đạo” là gì, đã bước những bước đầu tiên trên con đường gắn bó với taekwondo suốt hơn một thập kỷ sau đó.

“Việt Anh sinh non, nhẹ cân, nên gia đình luôn mong con chơi thể thao để tăng cường sức đề kháng. Tìm hiểu thì lớp taekwondo chỉ nhận các bạn từ 4 tuổi trở lên. Con tròn 4 tuổi, tôi đưa con đến phòng tập nhưng con khóc, nhất định không tập. Nhờ sự động viên của thầy, con mới chịu bước vào lớp”, chị Phạm Bích Hằng, mẹ của Võ Việt Anh, nhớ lại.

Theo chị Hằng, taekwondo không chỉ giúp con khỏe mạnh hơn, mà còn rèn cho con sự tự tin và tính kỷ luật. Dẫu vậy, những buổi ép dẻo, những bài tập kéo dài khiến gia đình nhiều lúc không khỏi xót xa. “Thương lắm, nhưng vì con thực sự yêu thích nên gia đình luôn ủng hộ, đồng hành và dõi theo con”, chị nói.

Ngoài sàn đấu là một Võ Việt Anh rất đời thường: vui vẻ, hòa đồng và đầy năng lượng bên bạn bè.

Gia đình Việt Anh chưa bao giờ đặt nặng thành tích. Với họ, hành trình quan trọng hơn đích đến. “Điều khiến chúng tôi tự hào nhất không phải là huy chương, mà là việc con vượt qua khó khăn. Đau đấy, khóc đấy, nhưng con vẫn kiên trì với đam mê”, chị Hằng chia sẻ. “Mục tiêu là do con tự đặt ra. Dù mục tiêu ấy là gì, gia đình luôn ở bên”.

Năm 6 tuổi, Việt Anh giành HCB giải taekwondo hè TP Hà Nội - tấm huy chương đầu tiên trong đời. Niềm vui vỡ òa, nhưng pha chút tiếc nuối. Trong trận chung kết, cậu bé nhỏ tuổi phải đối đầu với đối thủ lớn hơn rất nhiều: một học sinh lớp 5 (11 tuổi) cao lớn và vượt trội về thể hình.

“Em rất vui, nhưng vẫn tiếc vì chưa giành được HCV. Anh ấy cao và khỏe hơn em nhiều. Khi đó em hiểu, nếu muốn chiến thắng, mình phải cố gắng hơn nữa”, Việt Anh nhớ lại.

Cảm giác “chưa đủ” ấy trở thành động lực. Những mùa hè sau đó, Việt Anh gần như chuyển hẳn vào võ đường. Ngày nào cũng tập luyện. Trong năm học, cậu duy trì đều đặn hai buổi mỗi tuần. Mỗi kỹ thuật khó được chinh phục sau hàng chục, hàng trăm lần lặp lại mang đến cho Việt Anh một niềm vui rất riêng: niềm vui của sự chinh phục giới hạn bản thân.

Bộ sưu tập huy chương của Võ Việt Anh.

Dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Việt Anh đến vào năm 2023, tại Giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia, tổ chức tại Cung điền kinh Hà Nội. Lần đầu tiên bước vào một giải đấu chuyên nghiệp đúng nghĩa, nơi quy tụ những VĐV trẻ mạnh nhất cả nước, Việt Anh là gương mặt ít tuổi nhất ở nhóm tuổi 12 - 14.

Cậu tham gia hai nội dung hoàn toàn khác biệt: đối kháng cá nhân và quyền sáng tạo. Trước những đối thủ đến từ các địa phương giàu truyền thống taekwondo như TP.HCM, Lâm Đồng…, cậu bé lớp 6 thi đấu bằng sự tự tin hiếm thấy. “Đó là giải đấu có chuyên môn cao đầu tiên mà em từng tham dự. Em rất hồi hộp, nhưng cũng rất quyết tâm. Khi giành được 2 HCV, cảm xúc ấy thực sự không thể quên”, Việt Anh nói.

Sau nhiều năm bền bỉ với taekwondo, Võ Việt Anh đã xây dựng cho mình một bộ sưu tập huy chương đáng tự hào. Nổi bật là HCV đối kháng nam 49kg tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 và HCĐ cùng hạng cân tại Giải vô địch Taekwondo Trẻ, Thiếu niên châu Á 2025.

Đáng chú ý, Việt Anh là vận động viên duy nhất không thuộc hệ chuyên nghiệp vẫn góp mặt và giành thành tích ở đấu trường đỉnh cao. Những tấm huy chương của Việt Anh vì thế không chỉ phản ánh tài năng, mà còn là minh chứng cho ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

HLV Vũ Thành Đạt - người thầy bền bỉ của Võ Việt Anh.

Người thầy và kỷ luật

Người gắn bó bền bỉ và sâu sắc nhất trong hành trình trưởng thành của Võ Việt Anh là HLV Vũ Thành Đạt. Không chỉ là người thầy trên sàn tập, ông còn là điểm tựa âm thầm phía sau mỗi giải đấu áp lực, mỗi lần vấp ngã và cả những bước ngoặt quan trọng. Từ những buổi tập đầu tiên cho tới những cột mốc lớn hôm nay, hành trình của Việt Anh luôn in dấu sự đồng hành của thầy Đạt.

“Lần đầu nhìn thấy con, tôi đã rất ấn tượng. Thân hình nhỏ nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát, đặc biệt là sự tập trung rất rõ”, HLV Vũ Thành Đạt nhớ lại.

Là HLV từng giành nhiều HCV quốc gia và Đông Nam Á khi còn thi đấu, thầy Đạt nhìn thấy ở cậu học trò nhỏ không chỉ tố chất thể thao, mà còn là một tinh thần bền bỉ hiếm có.

Giải đấu đáng nhớ nhất của hai thầy trò là Giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia đầu tiên mà Việt Anh tham dự. Khi ấy mới học lớp 6, Việt Anh phải thi đấu ở lứa tuổi 12 - 14, đối đầu với những đối thủ lớn tuổi hơn. “Con đánh bốn trận, hầu như trận nào cũng thắng với tỷ số tuyệt đối và giành HCV quốc gia đầu tiên. Đó là khoảnh khắc rất đáng nhớ”, thầy Đạt kể.

Phía sau vinh quang là những tháng ngày khổ luyện gian nan. Trong giai đoạn dịch Covid-19, Việt Anh ăn ở và tập luyện ngay tại nhà thầy. Kỷ luật được đẩy lên mức cao nhất. “5 giờ sáng, hai thầy trò đã xỏ giày chạy bộ. Những bài tập rất nặng như chạy cầu vượt hay chạy cầu thang là chuyện thường. Con vừa chạy vừa khóc, nhưng chưa bao giờ nản chí hay bỏ cuộc”, thầy Đạt chia sẻ.

Không phải hành trình nào cũng chỉ có chiến thắng. Có thời điểm, sau khi giành HCV cấp thành phố và toàn quốc, hai thầy trò lại thất bại ở một giải cấp quận. Không trách móc, không đổ lỗi, hai thầy trò chọn cách ngồi lại, nhìn thẳng vào thiếu sót và xây dựng lại lộ trình tập luyện.

“Việt Anh rất cố gắng, rất kiên trì và có tố chất. So với các VĐV cùng lứa, con tự lập, toát lên khí chất chuyên nghiệp, từ ép cân, ăn uống đến sự tự giác trên sàn tập”, HLV Vũ Thành Đạt đánh giá. Nhưng điều khiến ông tự hào hơn cả không chỉ là thành tích, mà còn là chứng kiến “Việt Anh ngày càng bản lĩnh, tự tin khi thi đấu, rất ngoan và lễ phép. Con trưởng thành rõ rệt cả về chuyên môn lẫn nhân cách".

Khi nhắc tới tương lai của cậu học trò, HLV Vũ Thành Đạt giữ sự điềm tĩnh của một người từng trải qua thể thao đỉnh cao. Trong ánh mắt là niềm tin, trong lời nói là sự nhắc nhở thấu đáo: “Chạm tới đỉnh cao đã khó, nhưng đứng vững trên đỉnh cao còn khó hơn rất nhiều. Thầy luôn ở bên và sẵn sàng mọi thứ khi con cần”.

Giữa sàn đấu đầy áp lực và lớp học đầy bài vở, Võ Việt Anh đang bước đi vững vàng trên con đường của riêng mình. Một cậu bé từng khóc trong buổi tập đầu tiên, nay đã học được cách mỉm cười trước thử thách. Phía trước là những ước mơ lớn - giải trẻ quốc gia, châu Á, thế giới - nhưng phía sau cậu, luôn có người thầy tận tâm và gia đình lặng thầm làm điểm tựa. Và có lẽ, chính sự giao thoa giữa kỷ luật võ đạo - tri thức học đường - tình yêu gia đình đã tạo nên một Võ Việt Anh “văn võ song toàn”: không chỉ mạnh mẽ trên sàn đấu, mà còn vững vàng trong nhân cách và tương lai.

Khi võ đạo song hành cùng tri thức

Song hành với con đường võ đạo, học tập là hành trình được Việt Anh theo đuổi một cách nghiêm túc và kỷ luật không kém. Là học sinh lớp chuyên Anh của trường Archimedes Academy, Việt Anh nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Lịch học dày đặc buộc cậu sớm rèn cho mình kỹ năng quản lý thời gian và tính kỷ luật chặt chẽ.

“Em cố gắng hoàn thành bài tập ngay trên lớp để tiết kiệm thời gian. Sau đó, em dành thời gian cho tập luyện. Các thầy cô ở trường cũng tạo điều kiện và hỗ trợ em rất nhiều”, Việt Anh chia sẻ.

Võ Việt Anh bên mẹ - điểm tựa thầm lặng phía sau hành trình võ đạo.

Không có bí quyết màu nhiệm nào cho sự cân bằng ấy. Chỉ là một kế hoạch rõ ràng, kỷ luật tự thân và niềm đam mê đủ lớn để không bỏ cuộc. Dẫu vậy, Việt Anh hiểu rằng để đi đường dài, không thể lúc nào cũng “căng dây” đến mức tối đa. Khi cảm thấy quá tải vì học tập và tập luyện, cậu chủ động tìm cách giải tỏa bằng những hoạt động rất đời thường.

“Ngoài võ, em còn chơi thêm các môn thể thao đồng đội như bóng rổ hoặc bóng đá để đổi không khí. Ngoài ra, em cũng đi chơi, xem phim cùng bạn bè và gia đình để cân bằng lại tinh thần”, Việt Anh nói.

Taekwondo đã thay đổi Việt Anh theo cách lặng lẽ nhưng sâu sắc. Từ cậu bé sinh non, rụt rè ngày nào, em trở thành một vận động viên khỏe mạnh, tự tin và giàu tính kỷ luật.

“Em thích nhất ở taekwondo là tinh thần kỷ luật, quyết tâm và dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Nhờ tập võ, em quen được rất nhiều bạn bè trong và ngoài nước. Taekwondo giúp em khỏe hơn, tự tin hơn và kỷ luật hơn”, Việt Anh bày tỏ.