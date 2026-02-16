Klaebo trở thành vận động viên Olympic mùa đông thành công nhất mọi thời đại

TPO - Johannes Klaebo đã dẫn dắt đội tuyển Na Uy giành chiến thắng ở nội dung trượt tuyết băng đồng tiếp sức 4x7,5km nam tại Olympic mùa đông, qua đó giành được huy chương vàng Olympic thứ chín trong sự nghiệp, một kỷ lục chưa từng có.

Johannes Klaebo cùng các đồng đội giành huy chương vàng.

Vận động viên 29 tuổi này đã giành được bốn huy chương vàng tại Olympic mùa đông 2026. Anh được kỳ vọng sẽ giành thêm hai huy chương nữa ở nội dung trượt tuyết băng đồng nước rút đồng đội nam vào thứ Tư và trượt tuyết băng đồng 50km cổ điển vào thứ Bảy.

Ở nội dung tiếp sức 4x7,5km trượt tuyết băng đồng nam vừa qua, Klaebo dẫn đầu chặng cuối với khoảng cách 12,2 giây và nới rộng khoảng cách lên 22,2 giây khi về đích.Huy chương vàng của Klaebo hôm Chủ nhật giúp anh vượt qua các vận động viên trượt tuyết băng đồng người Na Uy Marit Bjoergen, Bjorn Daehlie và vận động viên biathlon Ole Einar Bjoerndalen, những người mà anh từng cùng nắm giữ kỷ lục trước đó.

"Chúng tôi là một đội rất mạnh. Điều này thực sự quan trọng đối với huấn luyện viên và mọi người, kể cả các đồng đội đang ở khách sạn, những người cũng có thể là một phần của đội. Đây là chiến thắng của cả đội và thật tuyệt vời khi đạt được huy chương vàng thứ 9 tại Olympic mùa đông", Klaebo nói sau cuộc đua. Chiến thắng này cũng giúp Na Uy nâng số huy chương vàng tại Milano-Cortina 2026 lên con số 11, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp cả về huy chương vàng lẫn tổng huy chương (22).

Sự thống trị của Klaebo đã khiến các đối thủ của anh phải kinh ngạc, nhiều người trong số họ đã thừa nhận rằng anh ấy có thể là bất khả chiến bại. Vận động viên người Na Uy đã dẫn đầu với khoảng cách rất lớn trong hầu hết các nội dung mà anh tham dự tại Olympic lần này, và kết quả hôm Chủ nhật cũng không ngoại lệ, khi anh dễ dàng cán đích ở vị trí đầu tiên.

Vận động viên trượt tuyết người Mỹ Zak Ketterson cho rằng Klaebo có thể là vận động viên thể thao xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh nói: "Tất cả chúng ta đều muốn đánh bại anh ấy, nhưng phải thừa nhận rằng anh ấy có lẽ là một trong những vận động viên vĩ đại nhất trong bất kỳ môn thể thao nào, thậm chí có thể là mọi thời đại. Chỉ riêng mức độ thống trị của anh ấy thôi cũng khó tin nổi".