Nhận định Girona vs Barcelona, 03h00 ngày 17/2: Người khổng lồ trút giận

TPO - Nhận định bóng đá Girona vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Girona đang dần tìm lại sự ổn định để tránh xa nhóm nguy hiểm, nhưng thử thách mang tên Barcelona có thể kéo họ trở lại mặt đất. Trong khi đội chủ nhà khát điểm cho cuộc chiến trụ hạng, thầy trò Hansi Flick không được phép sảy chân nếu muốn đòi lại ngôi đầu từ đại kình địch Real Madrid.

Derby xứ Catalan.

Nhận định Girona vs Barcelona

Sự chuyển biến tích cực trong vài tuần gần đây đã giúp Girona tạm thời thoát khỏi vùng nguy hiểm trên bảng xếp hạng La Liga. Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 12, nhưng khoảng cách mong manh với nhóm xuống hạng (3 điểm) khiến họ chưa thể yên tâm. Điều đó đồng nghĩa mỗi trận đấu còn lại đều mang ý nghĩa như một "trận chung kết" với thầy trò Michel. Girona bước vào cuộc tiếp đón Barcelona sau hai trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 1-1. Sân nhà lại không phải là điểm tựa của họ, khi chỉ giành 13 điểm sau 11 trận, với vỏn vẹn 3 chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, FC Barcelona lại thể hiện hình ảnh trái ngược hoàn toàn mỗi khi rời xa Camp Nou. Đội bóng của HLV Hansi Flick đang sở hữu thành tích sân khách tốt thứ hai La Liga, giành 25 điểm sau 12 chuyến hành quân. Sự ổn định đó góp phần quan trọng giúp Barcelona đang trong cuộc đua vô địch với Real Madrid. Phong độ tại La Liga của Barca vẫn rất ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, họ vừa trải qua cú sốc lớn ở Copa del Rey khi thua đậm 0-4 trước Atletico Madrid tại lượt đi vòng bán kết.

Dù vậy, ưu tiên trước mắt của Barcelona vẫn là La Liga, nơi họ không được phép sảy chân nếu muốn xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu với Girona vì thế mang ý nghĩa quan trọng không kém một cuộc đại chiến. Flick chắc chắn sẽ yêu cầu các học trò nhanh chóng gạt bỏ nỗi thất vọng ở Copa del Rey để tập trung tối đa cho mục tiêu giật lại vị trí thứ nhất. Đại kình địch Real Madrid vừa tạm vươn lên ngôi đầu sau khi vùi dập Sociedad 4-1 tại vòng 24.

Xét về thành tích đối đầu, Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt. Girona mới chỉ hai lần đánh bại đối thủ đồng hương, đáng nhớ nhất là chiến thắng 4-2 hồi tháng 12/2023. Tuy nhiên, trong ba lần gặp nhau gần đây nhất, Barcelona đều giành chiến thắng, bao gồm cả trận thắng 2-1 ở lượt đi mùa giải năm nay. Điều đó cho thấy cán cân đang nghiêng mạnh về phía đội bóng của HLV Hansi Flick.

Cuộc chạm trán sắp tới vì thế hứa hẹn rất đáng xem. Girona cần điểm để tránh bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng, trong khi Barcelona buộc phải thắng để giữ vững vị thế dẫn đầu. Một bên là khát vọng sinh tồn, bên kia là tham vọng vô địch, và sự đối lập ấy chính là yếu tố khiến trận derby xứ Catalan này trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Girona vs Barcelona

Girona đang có phong độ khá ổn định trong năm 2026 với thành tích thắng 3, hòa 2, thua 1. Tuy nhiên, đội bóng của Michel đã không thắng 3 vòng liên tiếp tại La Liga.

Barcelona thắng 5, thua 1 trong 6 vòng đấu gần nhất tại La Liga.

Barcelona chiếm ưu thế về thành tích đối đầu. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Barcelona giành tới 6 chiến thắng và nhận 3 thất bại.

Thông tin lực lượng Girona vs Barcelona

Girona thiếu Juan Carlos, Donny van de Beek, Portu, Ter Stegen, Alex Moreno và Ricard Artero do chấn thương. Ounahi bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Barcelona không có sự phục vụ của ​​​​Gavi, Christensen và Pedri. Raphinha và Rashford bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Girona vs Barcelona

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Eric Garcia, De Jong; Yamal, Olmo, Fermin; Lewandowski.

Dự đoán tỷ số Girona 1-3 Barcelona