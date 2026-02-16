'Thiên thần' trượt tuyết Trung Quốc tố bị ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông phân biệt đối xử

TPO - Eileen Gu, VĐV thi đấu 3 nội dung trong môn trượt tuyết tự do ở Thế vận hội mùa Đông 2026, tỏ ra bất bình khi ban tổ chức bố trí lịch tập luyện và thi đấu của cô chồng chéo. Nó khiến VĐV Trung Quốc này không được tranh tài với sự chuẩn bị tối ưu.

Tại Thế vận hội mùa Đông 2026, Eileen Gu tham gia thi đấu các nội dung halfpipe, slopestyle và big air. Ngôi sao trượt tuyết tự do Trung Quốc đã giành được HCB ở nội dung slopestyle. Cô còn tranh tài ở 2 nội dung big air và halfpipe.

Theo lịch, ngày 14/2 diễn ra vòng loại nội dung big air nữ, nơi Eileen Gu tham gia tranh bảo vệ tấm huy chương vàng giành được tại Olympic mùa Đông 2022. Nhưng cũng trong ngày này, cô được xếp lịch tập luyện nội dung halfpipe. Có nghĩa trong 1 ngày Eileen Gu vừa thi đấu một nội dung và tập một nội dung khác.

Không nhiều VĐV bị bố trí lịch oái ăm như vậy. Cô cảm thấy sự sắp xếp của Liên đoàn Trượt tuyết quốc tế là không công bằng và nguy cơ cô thất bại ở 1 trong 2 nội dung còn lại là rất lớn.

"Khi có cơ hội, tôi dám tranh tài", cô phản kháng. “Các bạn còn nhớ lý do tại sao lần trước ở cuộc thi tôi lại bị chụp ảnh đang ăn há cảo hẹ không? Thật ra là vì 3 phần thi diễn ra quá sát nhau và tôi không có thời gian để ăn. Lần này còn tệ hơn nữa, toàn bộ lịch tập luyện bị trùng lặp. Tôi sẽ bỏ lỡ cả một buổi tập vì không thể thi đấu 1 môn và tập 1 môn trong một ngày”.

Eileen Gu bị ngã trong khi tranh tài ở nội dung big air tại Olympic mùa Đông 2026

Theo quan điểm của Eileen Gu, mặc dù big air và slopestyle có liên quan về mặt kỹ thuật, nhưng halfpipe lại có tính chất hoàn toàn khác. "Nó giống như chạy nước rút và chạy marathon. Cả hai đều là chạy, nhưng thực chất chúng là những môn thể thao khác nhau. Nhiều người có thể chỉ tập trung vào một nội dung, nhưng tôi đang chuẩn bị cho cả 3 nội dung", cô nói.

Eileen Gu cho biết cô đã liên lạc với các bên liên quan và hỏi xem liệu có giải pháp nào khác để bố trí thời gian tập luyện halfpipe của mình hay không. "Tôi đã hỏi liệu tôi có thể được thêm 1 giờ tập luyện nữa không", cô nói. "Nhưng giờ thì mọi chuyện là như vậy."

VĐV giành 2 HCV và 1 HCB tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh có phần thất vọng với sự sắp xếp của Liên đoàn Trượt tuyết quốc tế (FIS). Đáp lại, Bruno Sassi, giám đốc truyền thông của FIS, lý giải rằng ở Thế vận hội mùa Đông 2026, ban tổ chức đã hết sức linh hoạt bố trí cho mỗi VĐV trung bình 3 buổi tập. Con số này nhiều hơn so với tại World Cup trượt tuyết (2 buổi). Vị quan chức FIS đồng thời khẳng định Eileen Gu sẽ phải thực hiện lịch thi đấu được bố trí sẵn và sẽ không có bất cứ thay đổi nào.