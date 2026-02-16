Arsenal 'kết liễu' Wigan trong 17 phút, hiên ngang tiến vào vòng 5 FA Cup

TPO - Tại sân Emirates, Arsenal đã tạo nên cơn lốc bàn thắng chỉ trong 17 phút hiệp một để đè bẹp Wigan Athletic 4-0, qua đó giành vé vào vòng 5 FA Cup một cách đầy thuyết phục.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta nhập cuộc với tốc độ cao và gần như “định đoạt số phận” trận đấu chỉ sau nửa giờ bóng lăn. Phút 11, Noni Madueke mở tỷ số bằng pha dứt điểm một chạm lạnh lùng. Chỉ 7 phút sau, Gabriel Martinelli nhân đôi cách biệt.

Sức ép nghẹt thở của “Pháo thủ” khiến hàng thủ đội khách vỡ vụn. Phút 23, Jack Hunt lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, trước khi Gabriel Jesus khép lại 30 phút ác mộng của Wigan bằng cú lốp bóng kỹ thuật nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 27.

Bốn bàn thắng trong 17 phút – một màn thị uy sức mạnh đúng nghĩa của Arsenal.

Dù không ghi thêm bàn trong hiệp hai, chiến thắng đậm đà này vẫn đủ để Arsenal lần đầu vượt qua vòng 4 kể từ chức vô địch năm 2020. Quan trọng hơn, họ tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục cả bốn đấu trường mùa này.

Đáng chú ý, Arteta đã xoay tua tới 8 vị trí so với trận hòa Brentford, nhưng hàng công vẫn cực kỳ chất lượng với Bukayo Saka, Eberechi Eze, Madueke, Jesus và Martinelli.

Eze, người bị đặt dấu hỏi về phong độ thời gian qua, chính là điểm sáng lớn nhất. Tiền vệ này kiến tạo cả hai bàn đầu tiên, trong đó có đường chuyền “xâu kim” tinh tế để Madueke băng xuống ghi bàn. Anh cho thấy đẳng cấp và sự sáng tạo đúng lúc đội bóng cần.

Bên kia chiến tuyến, Wigan, đang xếp thứ 22 tại League One và thua 6/7 trận gần nhất, gần như không có cơ hội phản kháng. Họ chỉ suýt có bàn danh dự nếu không có pha cứu thua xuất sắc của Kepa Arrizabalaga.

Hiệp hai chứng kiến Arsenal chủ động giảm nhịp độ nhằm giữ sức cho lịch thi đấu dày đặc phía trước, với Wolves và Tottenham đang chờ đợi. Viktor Gyökeres suýt nâng tỷ số lên 5-0 khi cú sút của anh tìm đến cột dọc.

Trận đấu khép lại mà không có thêm bàn thắng, nhưng thông điệp Arsenal gửi đi là quá rõ ràng: họ đang ở trạng thái sẵn sàng cho cuộc đua dài hơi trên mọi mặt trận.

Với màn hủy diệt này, “Pháo thủ” tự tin bước vào vòng 5, mang theo khát vọng lớn và phong độ bùng nổ.