Malen rực sáng, Roma buộc Napoli chia điểm trên sân nhà

TPO - Donyell Malen lập cú đúp tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trong trận đấu tâm điểm vòng 25 giữa Napoli và Roma.

Không ngoài dự đoán, dù được chơi trên sân nhà nhưng Napoli gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Roma, đội cũng đang khát điểm để cạnh tranh vị trí trong tốp 4. Thực tế, đội khách mới là bên nhập cuộc hưng phấn hơn.

Phút thứ 7, xuất phát từ pha căng ngang chuẩn xác của Bryan Zaragoza bên cánh, Donyell Malen băng vào dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Vanja Milinkovic-Savic, đưa Roma vươn lên dẫn trước.

Trận đấu sau đó diễn ra sôi nổi với màn "ăn miếng, trả miếng giữa đôi bên". Hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Phải đến gần cuối hiệp 1, Napoli mới có bàn gỡ hoà. Leonardo Spinazzola là người lập công khi pha dứt điểm của anh chạm chân Pisilli đổi hướng bay vào lưới.

Bước sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra quyết liệt. Napoli chủ động đẩy cao đội hình tấn công, gây sức ép lên phần sân Roma. Tuy nhiên trong khi còn chưa có bàn thắng, đội chủ nhà bất ngờ thủng lưới lần thứ 2. Amir Rrahmani trong nỗ lực truy cản đã phạm lỗi với Wesley Franca trong vòng cấm, đem lại quả phạt đền cho Roma. Trên chấm 11, Malen không lỡ cơ hội lập cú "đúp", đưa Roma lần 2 vươn lên dẫn trước.

Tỷ số 2-2 chung cuộc được ấn định ở phút 82, cầu thủ vào sân thay người Alisson Santos tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa đánh bại thủ môn Roma. Một điểm trước Roma đưa đội bóng của HLV Antonio Conte nối dài chuỗi bất bại tại Serie A lên con số 23. Tuy nhiên, cách biệt giữa họ với đội đầu bảng Inter Milan đã nới rộng lên 11 điểm.