Chúc An và hành trình trưởng thành qua WAAP 2026

TPO - Bốn vòng đấu tại Royal Wellington Golf Club không chỉ là những con số. Với Lê Chúc An, đó là hành trình thử thách bản lĩnh ở Women’s Amateur Asia-Pacific Championship, nơi cô tiếp tục ghi tên mình vào nhóm ít ỏi golfer Việt Nam từng vượt cắt và nuôi dưỡng tham vọng vươn xa.

Lê Chúc An khép lại hành trình tại Women’s Amateur Asia-Pacific Championship 2026 (WAAP) với vị trí 48 chung cuộc, sau các vòng đấu 74-76-72-83 tại Royal Wellington Golf Club.

Dù chưa thể tái lập thành tích Top 30 như mùa giải năm ngoái, Chúc An vẫn tiếp tục ghi dấu là một trong số ít đại diện Việt Nam tạo được dấu ấn tại đấu trường này. Tính trong lịch sử các kỳ WAAP có vận động viên Việt Nam tham dự, đến nay chỉ có Đoàn Xuân Khuê Minh và Lê Chúc An từng vượt qua nhát cắt, trong đó Chúc An đang là golfer sở hữu thành tích tốt nhất với vị trí T30 vào năm 2025.

Ở cuộc đua vô địch, Yang Yunseo (Hàn Quốc) giành ngôi quán quân với tổng điểm -16 sau 72 hố đấu, qua đó trở thành golfer Hàn Quốc đầu tiên đăng quang kể từ khi WAAP ra đời vào năm 2018.

Việc được thi đấu và cạnh tranh tại một sân chơi tầm cỡ như WAAP tiếp tục mang lại cho Chúc An những trải nghiệm quan trọng trong quá trình phát triển dài hạn. Điều này càng có ý nghĩa khi cuối năm nay, golfer 18 tuổi sẽ chính thức gia nhập Đội tuyển golf nữ của Đại học Tennessee (Mỹ), mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp.