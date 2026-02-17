Nhận định Dortmund vs Atalanta, 03h00 ngày 18/2: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Dortmund vs Atalanta, play-off C1 châu Âu lúc 03h00 ngày 18/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Dortmund và Atalanta. Đây được đánh giá là cặp đấu cân tài cân sức và khó dự đoán nhất vòng play-off.

Nhận định Dortmund vs Atalanta

Dortmund và Atalanta trải qua vòng phân hạng không mấy ấn tượng khi lần lượt đứng thứ 17 và 15 trên bảng xếp hạng. Cả hai đều không còn cơ hội lọt vào tốp 8 khi bước vào lượt trận cuối cùng và buộc phải hài lòng với vị trí đá play-off.

Vị trí nói trên phần nào phản ánh tương quan sức mạnh giữa hai đội hiện tại, và đây được xem là cặp đấu cân bằng nhất ở vòng play-off Cúp C1 châu Âu. Dortmund từng vô địch trong quá khứ và thường xuyên tiến xa trong những năm gần đây được đánh giá cao hơn Atalanta. Tuy nhiên, phong độ của đội bóng Đức ở châu Âu lại sa sút khó hiểu.

Dortmund chỉ thua 1 trong 6 trận đầu tiên ở vòng phân hạng, nhưng thua liên tiếp 2 trận cùng với tỷ số 0-2 trước Tottenham và Inter. Các kết quả này khiến họ phải bước vào vòng play-off đầy may rủi.

Đáng chú ý, Dortmund lại hồi phục mạnh mẽ ở Bundesliga với 3 trận thắng liên tiếp và thu gọn khoảng cách với Bayern xuống còn 6 điểm.

Dưới thời HLV Niko Kovac, Dortmund luôn là đối thủ khó nhằn. Họ chỉ thua một trận trong 30 trận đấu gần nhất tại giải VĐQG; và nhìn xa hơn, họ cũng chỉ thua hai trong 22 trận sân nhà gần nhất tại Champions League.

Hơn nữa, Die Schwarzgelben đã vượt qua 5 trận đấu loại trực tiếp trong hai mùa giải gần đây, giúp họ có cơ hội tốt để giành chiến thắng thứ 100 tại giải đấu hàng đầu châu Âu khi trở lại thi đấu vào rạng sáng mai.

Raffaele Palladino đang giúp Atalanta hồi sinh ở giải quốc nội

Sau trận đấu với Inter hồi tháng trước, Dortmund giờ phải tiếp đón một câu lạc bộ khác đến từ vùng Lombardy cũng khoác áo xanh đen. Giống như Dortmund, Atalanta khởi đầu mạnh mẽ ở vòng phân hạng nhưng bất ngờ hụt hơi khi thua 2 trận liên tiếp trước Athletic Bilbao và nhà vô địch Bỉ Union Saint-Gilloise. Dù sao, vị trí thứ 15 cũng sẽ giúp họ có lợi thế đá sân nhà ở trận lượt về trong cặp đấu play-off với Dortmund.

Hiện tại, Atalanta là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất nước Italia với 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó bao gồm chiến thắng 3-0 trước Juventus ở tứ kết Coppa Italia. HLV Raffaele Palladino đã vực dậy một đội hình đang sa sút dưới thời cựu HLV Ivan Juric, qua đó phần nào lấy lại hình ảnh của Atalanta quen thuộc như thời HLV huyền thoại của CLB này Gian Piero Gasperini.

Dù vậy, Raffaele Palladino bị đánh giá thấp hơn Kovac vì thiếu hụt kinh nghiệm. HLV 41 tuổi này từng đưa Fiorentina vào bán kết Cúp C3 châu Âu mùa trước, nhưng đó là thành tích đáng kể duy nhất của ông.

Ở trận này, Atalanta còn gặp khó khăn lớn khi mất nhạc trưởng Charles De Ketelaere vì chấn thương. Ở vòng phân hạng, ngôi sao người Bỉ đã tham gia vào 6 bàn thắng, tạo ra 20 cơ hội và thực hiện 11 pha rê bóng thành công. Vì vậy, rất khó để họ ra về với chiến thắng. Một kết quả hòa - thậm chí là một trận thua sát nút có lẽ cũng đủ làm hài lòng Atalanta.

