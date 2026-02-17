U23 Việt Nam và bí mật sau hành trình vượt vũ môn

TP - “Nếu con cảm thấy không thể tập trung tối đa cho đội tuyển, chơi hết khả năng để vượt ngưỡng bản thân thì hãy trở về CLB. Đội tuyển cần những người nỗ lực cao nhất và phải biết hy sinh cá nhân vì tập thể”. U23 Việt Nam đã trải qua hành trình 1 năm đầy thành công, dưới sức ép và cả những lời khích lệ xen lẫn khích tướng tâm lý chiến đấu như vậy cho dù không sở hữu đội hình tràn ngập ngôi sao như thế hệ Thường Châu của lứa đàn anh năm nào.

“Không hết sức thì về CLB”

Sức ép đoạt tấm HCV SEA Games 33 với U22 Việt Nam gần như tới đỉnh khi các dự báo đều nghiêng về những thách thức lớn với đoàn thể thao Việt Nam khi phải chơi trên sân nhà của kình địch số 1 khu vực. Hàng loạt nội dung thế mạnh bị cắt giảm, số lượng thành viên ít, trong khi Thái Lan và Indonesia đều đặt tham vọng rất lớn.

Với bóng đá, người Thái đã trải qua nhiều mùa giải thất bát ở đấu trường SEA Games. Nỗi đau chưa nguôi với “Voi chiến” sau 2 thất bại trước Việt Nam tại Mỹ Đình (SEA Games 31) và Indonesia (SEA Games 32) tại Phnom Penh. Madam Pang đã đặt ra mục tiêu phải đoạt cả 4 tấm HCV các môn bóng, trọng tâm là bóng đá nam.

Bộ khung của U22 Việt Nam thực tế đã sớm được HLV Kim Sang-sik “đong đếm” với Ban huấn luyện (BHL) và bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Một kế hoạch tổng thể được đưa ra và xuyên suốt hơn 1 năm trước thời điểm SEA Games 33 khởi tranh, những gương mặt chính thường xuyên được trao cơ hội ra sân.

Giai đoạn nước rút diễn ra gấp rút 6 tháng cuối năm, trong một thời gian ngắn U22 Việt Nam liên tục trải qua nhiều mặt trận lớn. Đây cũng là giai đoạn Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú chia sẻ, ông và các tuyển thủ “ăn cơm tuyển nhiều hơn cơm nhà”. Ngoại trừ giải đấu giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra tại Trung Quốc, U22 Việt Nam lần lượt phải tham dự giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Vòng loại U23 châu Á 2026 và cuối cùng là SEA Games 33. Xen kẽ các giải đấu trên là những chuyến tập huấn ngắn và dài ngày, với cường độ tập luyện thường xuyên được đẩy cao.

Cầu thủ trẻ, nhược điểm phổ biến là khả năng giữ được sự tập trung và phong độ ổn định trong thời gian dài. Nhiều thành viên U22 Việt Nam có lúc đã có dấu hiệu xao nhãng, một phần do mức độ vận động quá mạnh, sức ép kéo dài.

Hiểu rõ điều này, BHL U22 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik luôn phải động viên các cầu thủ hạn chế mạng xã hội, tương tác bên ngoài đều tránh hao tổn năng lượng. “Nếu con cảm thấy không thể tập trung tối đa cho đội tuyển, chơi hết khả năng để vượt ngưỡng bản thân thì hãy trở về CLB. Đội tuyển cần những người nỗ lực cao nhất và phải biết hy sinh cá nhân vì tập thể”, ông Trần Anh Tú chia sẻ có lúc đã phải nhắc nhở, đồng thời cũng mang hàm ý “khích tướng” với một cầu thủ trụ cột của U22 Việt Nam khi thấy anh mất tập trung trong một trận đấu ở giải Vô địch U23 Đông Nam Á.

Cuộc đua thể lực

Đình Bắc là cái tên nổi bật ở SEA Games 33 khi hoạt động đặc biệt năng nổ trên hàng tấn công và thường xuyên “nổ súng” ở những thời điểm quan trọng. Không chỉ Đình Bắc, Thái Sơn hay Phạm Lý Đức, Hiểu Minh và Thanh Nhàn… đều tỏa sáng khi cần.

Một chi tiết ít người để ý, đội bóng của ông Kim Sang-sik có mức độ vận động cực cao, với quãng đường di chuyển trung bình trên dưới 10km/trận đấu. Ở trận chung kết trên sân Rajamangala với U22 Thái Lan, các cầu thủ U22 Việt Nam đã chơi hết 120 phút gần như rất ít có biểu hiện xuống sức, bị chuột rút. Đây là một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của U22 Việt Nam với các đối thủ trong khu vực cũng như chính lứa đàn anh Thường Châu năm nào, cho dù không có những ngôi sao rực rỡ trong đội hình.

Ở độ tuổi U19, Đoàn Văn Hậu đã nổi danh ở khu vực Đông Nam Á, và sau đó sớm thâu tóm các danh hiệu quốc nội. Nguyễn Quang Hải bừng sáng tại VCK U23 châu Á 2018 và tiếp tục làm dậy sóng giới mộ điệu bằng những tình huống xử lý bóng điệu nghệ các giải đấu sau đó. Tương tự, Nguyễn Tuấn Anh hay Phan Văn Đức đều có những phẩm chất riêng tạo nên sự khác biệt. Sức hút lứa Thường Châu với CĐV là khó đong đếm.

U23 Việt Nam hiện nay chưa có những gương mặt như vậy, ngoài Đình Bắc đang “chiếm sóng”. Nhưng sức mạnh đoàn quân của ông Kim Sang-sik lại đến từ một tập thể đồng đều, nền tảng cơ bản tốt và đặc biệt kỷ luật, giàu khát khao.

Các đội bóng của HLV Kim Sang-sik luôn kỷ luật và giàu sức chiến đấu. Ảnh: Hữu Phạm

Chỉ hơn một năm trước, Đình Bắc còn là “điểm nóng” những câu chuyện ngoài sân cỏ. Đồng hành cùng U23 Việt Nam xuyên suốt năm 2025, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết không chỉ Đình Bắc, các cầu thủ U23 Việt Nam đều có sự trưởng thành vượt bậc cả về ý thức rèn luyện, chuyên môn trên sân bóng và sức mạnh nội tâm.

“Đình Bắc chơi ít cá nhân, giàu tính tập thể và vì đồng đội hơn. Tôi nghĩ rằng nếu tiếp tục như vậy, Đình Bắc sẽ còn hay hơn nữa, khi các quyết định đưa ra đều hướng đến kết quả chung của đội bóng”, ông Trần Anh Tú đánh giá, đồng thời thêm rằng, chính phẩm chất này của cả tập thể U23 Việt Nam sẽ là nền tảng để đội tiến xa hơn.

Kim Sang-sik: may mắn hay tài năng?

“May mắn” là cảm giác các đội bóng HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tạo nên ở nhiều trận đấu và nhiều giải đấu. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, điều này không sai khi ở những thời điểm then chốt, U22 Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam đều được “cứu” nhờ những tình huống đặc biệt.

Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội tiến bộ qua từng trận đấu. Ảnh: Hữu Phạm

“Đình Bắc chơi ít cá nhân, giàu tính tập thể và vì đồng đội hơn. Tôi nghĩ rằng nếu tiếp tục như vậy, Đình Bắc sẽ còn hay hơn nữa, khi các quyết định đưa ra đều hướng đến kết quả chung của đội bóng”, ông Trần Anh Tú đánh giá, đồng thời thêm rằng, chính phẩm chất này của cả tập thể U23 Việt Nam sẽ là nền tảng để đội tiến xa hơn.

Nhưng để may mắn xảy ra, trên thực tế các đội bóng của HLV Kim Sang-sik đều phải vận động và có sự chuẩn bị kỹ. Việc nghiên cứu đối thủ, xây dựng chiến thuật chỉ là điểm chốt cho một trận đấu của HLV Kim Sang-sik và U23 Việt Nam. Trong các cuộc làm việc với VFF, ông Kim Sang-sik nhấn mạnh vào vấn đề chuẩn bị, với nền tảng vững chắc là thể lực.

Như trên đã nói, đây là điểm tạo nên sự khác biệt, không chỉ U22 Việt Nam mà các lứa trẻ hiện nay do VFF đang xây dựng, đào tạo. Đội hình các ĐTQG dần trở nên đồng đều hơn, với các cầu thủ giàu thể hình, thể lực, đặc biệt ở những vị trí trọng yếu.

Phạm Lý Đức không chỉ giỏi phòng ngự mà nhờ chiều cao lý tưởng còn rất hiệu quả khi tham gia tấn công. Thái Sơn ở VCK U23 châu Á 2026 cho thấy nền tảng thể lực sung mãn, chơi như một “máy quét” ở tuyến giữa. Ông Kim Sang-sik tin rằng khi các yếu tố về thể lực, kỹ thuật và chiến thuật “đồng pha” thì đội tuyển sẽ bùng nổ và vượt ngưỡng.

Điều này thể hiện rõ khi chỉ trong hơn nửa năm, U23 Việt Nam phải “đánh” 4 giải lớn nhưng vẫn duy trì được sức tập trung, phong độ ổn định và tính chiến đấu mạnh mẽ. Đó cũng là bước đệm cần thiết để bóng đá Việt Nam có thể thực sự nghĩ đến cơ hội về một kỳ World Cup trong tương lai.