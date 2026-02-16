Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

VĐV trượt tuyết tuyển Áo bị loại ở Thế vận hội mùa Đông vì đi giầy rộng hơn 4mm

Đặng Lai

TPO - Daniel Tschofenig đã giành đủ điểm để có mặt ở chung kết nội dung trượt tuyết nhảy xa tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Nhưng chỉ vì dùng đôi giày rộng hơn cỡ chân 4 mm mà VĐV của Áo đã bị loại.

632045864-18073124102529358-6277944002671153933-n.jpg
Daniel Tschofenig bị loại khỏi Thế vận hội mùa Đông 2026

Daniel Tschofenig từng vô địch thế giới năm ngoái. Tại Thế vận hội mùa Đông 2026, dĩ nhiên anh là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển trượt tuyết nhảy xa Áo. Sau khi thực hiện phần thi, VĐV này về đích thứ 8, đủ điều kiện vào chung kết.

Tuy nhiên các trọng tài kết luận Daniel Tschofenig, người đi giày cỡ 42, đã dùng đôi giày nhảy to hơn quy định 4 mm. Trọng tài khẳng định VĐV này cố tình gian lận và hủy kết quả của anh. Daniel Tschofenig chính thức lỡ hẹn với chung kết Thế vận hội mùa Đông 2026.

Trong môn trượt tuyết nhảy xa, kích cỡ trang phục của VĐV được quy định rất nghiêm ngặt. Nếu VĐV mang quần áo hay giày càng lớn, khả năng họ bay xa càng rõ rệt. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều này. Đó là lý do nhiều VĐV đã cố tình dùng kích cỡ giày rộng hơn thông thường để chiếm ưu thế so với đối thủ.

7a8k-8e7kxc-lo.jpg

“Thật không may, tôi đã quá ngây thơ và không đo đạc kỹ”, Daniel Tschofenig buồn bã thừa nhận. “Thông thường, bạn thậm chí sẽ đặt mua giày nhỏ hơn một chút. Nhưng lần này, không hiểu vì lý do gì đôi giày lại quá rộng. Tôi đã hy vọng, hay đúng hơn là ngây thơ đến mức tin rằng chúng đúng cỡ 42. Tôi cũng đơn giản là không thể cảm nhận được sự khác biệt chỉ vài mm".

Những lời giải thích này không làm thay đổi quyết định. Cựu vận động viên trượt tuyết nhảy xa Johan Remen Evensen không tin rằng hành vi của Daniel Tschofenig chỉ là sơ suất. "Bị loại vì mang giày quá cỡ là vi phạm rõ ràng luật lệ. Rõ ràng anh ta đang tuyệt vọng và đang cố gắng dùng mọi thủ đoạn. Đây là hành vi gian lận có chủ đích. Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) có quy định về kích cỡ tiêu chuẩn cho giày trượt tuyết”, ông nói.

Đặng Lai
#Thế vận hội mùa Đông #Thế vận hội #Olympic #HCV #gian lận #VĐV gian lận

Xem thêm

Cùng chuyên mục