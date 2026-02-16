VĐV trượt tuyết tuyển Áo bị loại ở Thế vận hội mùa Đông vì đi giầy rộng hơn 4mm

TPO - Daniel Tschofenig đã giành đủ điểm để có mặt ở chung kết nội dung trượt tuyết nhảy xa tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Nhưng chỉ vì dùng đôi giày rộng hơn cỡ chân 4 mm mà VĐV của Áo đã bị loại.

Daniel Tschofenig bị loại khỏi Thế vận hội mùa Đông 2026

Daniel Tschofenig từng vô địch thế giới năm ngoái. Tại Thế vận hội mùa Đông 2026, dĩ nhiên anh là niềm hy vọng số 1 của đội tuyển trượt tuyết nhảy xa Áo. Sau khi thực hiện phần thi, VĐV này về đích thứ 8, đủ điều kiện vào chung kết.

Tuy nhiên các trọng tài kết luận Daniel Tschofenig, người đi giày cỡ 42, đã dùng đôi giày nhảy to hơn quy định 4 mm. Trọng tài khẳng định VĐV này cố tình gian lận và hủy kết quả của anh. Daniel Tschofenig chính thức lỡ hẹn với chung kết Thế vận hội mùa Đông 2026.

Trong môn trượt tuyết nhảy xa, kích cỡ trang phục của VĐV được quy định rất nghiêm ngặt. Nếu VĐV mang quần áo hay giày càng lớn, khả năng họ bay xa càng rõ rệt. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều này. Đó là lý do nhiều VĐV đã cố tình dùng kích cỡ giày rộng hơn thông thường để chiếm ưu thế so với đối thủ.

“Thật không may, tôi đã quá ngây thơ và không đo đạc kỹ”, Daniel Tschofenig buồn bã thừa nhận. “Thông thường, bạn thậm chí sẽ đặt mua giày nhỏ hơn một chút. Nhưng lần này, không hiểu vì lý do gì đôi giày lại quá rộng. Tôi đã hy vọng, hay đúng hơn là ngây thơ đến mức tin rằng chúng đúng cỡ 42. Tôi cũng đơn giản là không thể cảm nhận được sự khác biệt chỉ vài mm".

Những lời giải thích này không làm thay đổi quyết định. Cựu vận động viên trượt tuyết nhảy xa Johan Remen Evensen không tin rằng hành vi của Daniel Tschofenig chỉ là sơ suất. "Bị loại vì mang giày quá cỡ là vi phạm rõ ràng luật lệ. Rõ ràng anh ta đang tuyệt vọng và đang cố gắng dùng mọi thủ đoạn. Đây là hành vi gian lận có chủ đích. Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) có quy định về kích cỡ tiêu chuẩn cho giày trượt tuyết”, ông nói.